Вона закликала дотримуватися іншого підходу, ніж один з попередників Байдена Барак Обама.

Колишня помічниця президента Дональда Трампа і екс-директор Білого дому по Європі і Росії Фіона Хілл дала пораду обраному президенту США Джо Байдену щодо ставлення до Росії.

Читайте такожПомпео проведе зустріч із кандидатом на його посаду від БайденаХілл закликала дотримуватися іншого підходу, ніж один з попередників Байдена Барак Обама.

"Обама дуже зневажливо ставився до Росії, вважаючи її регіональною державою. Вони не хотіли занадто багато думати про Росію. Але світ зовсім змінився. Байден не може бути Обамою 2.0. Їм доведеться думати інакше", - наводить слова Хілл The New York Times, передає kommersant.

Вибори президента США

15 грудня стали відомі остаточні підсумки президентських виборів у США. Вибірники всіх 50 штатів проголосували відповідно до волі народу і обрали новим президентом країни демократа Джо Байдена. Інагуарація нового глави Білого дому пройде у Вашингтоні 20 січня 2021 року.

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Автор: УНІАН