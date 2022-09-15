Адміністрація Байдена розглядає можливість закриття каналів, які дали б Китаю доступ до американського капіталу і ноу-хау, які могли б сприяти реалізації амбіцій Пекіна щодо домінування в передових технологіях.

Адміністрація Джо Байдена наказала групі, яка перевіряє іноземні інвестиції на предмет ризиків для національної безпеки, посилити перевірку угод, які можуть надати Китаю та іншим опонентам доступ до критично важливих технологій або можуть поставити під загрозу ланцюжки поставок і особисті дані.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Виконавчий указ, підписаний президентом Байденом, не розширює компетенцію Комітету з іноземних інвестицій в США. Він призначений для того, щоб загострити увагу міжвідомчої групи на адміністративних пріоритетах і вказати підприємствам, які типи транзакцій варті додаткової уваги.

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Особливу стурбованість викликає безпека ланцюжків поставок і можливість того, що інвестиції можуть дати іноземній особі контроль над критично важливими виробничими потужностями, корисними копалинами або технологіями.

Хоча в наказі не виділяються конкретні зарубіжні країни, в роз'ясненні заходи, представлені Білим домом, згадуються ризики, пов'язані з іноземними інвесторами з "країн-конкурентів або супротивників".

В рамках свого керівництва наказує комітету вивчити інвестиції, які можуть становити ризики для кібербезпеки - ще одну область, в якій активний Китай. Комітет повинен знайти закономірності, щоб побачити, чи намагається іноземна компанія або країна придбати кілька фірм в одному секторі.

Адміністрація Байдена розглядає можливість закриття каналів, які дали б Китаю доступ до американського капіталу і ноу-хау, які могли б сприяти реалізації амбіцій Пекіна щодо домінування в передових технологіях.

Деякі американські бізнес-групи, такі як торгова палата США, і технологічні інвестори висловили стурбованість з приводу потенційної перевірки зарубіжних інвестицій, заявивши, що вона може виявитися громіздкою або надмірно широкою і підірвати американський економічний вплив і конкурентоспроможність.

Відповідаючи на питання про це, представник адміністрації сказав, що Білий дім шукає "прогалини в нашому існуючому наборі інструментів, включаючи питання про те, чи буде доречно розглядати деякі цільові і вузькоспрямовані вимоги".

Як повідомляв УНІАН, адміністрація президента США Джо Байдена планує в наступному місяці розширити обмеження на поставки з США у Китай напівпровідників, які використовуються в області штучного інтелекту (ШІ) і засобів виробництва мікросхем.