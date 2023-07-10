Про відповідне історичне рішення, яке так схвилювало РФ, Пентагон оголосив 7 липня. Вже наступного дня Байдена разом з дружиною помітили на пляжі у Делавері.

Лідер США Джо Байден розслабився "на сонечку" на одному з міських пляжів Делаверу разом зі своєю дружиною Джилл Байден та онукою Фіннеган.

Пляжний відпочинок президент США влаштував після прийняття історичного рішення щодо передачі касетних боєприпасів України. Кадри відпочинку сімейства опублікувало Daily Mail 8 липня.

За даними ЗМІ, Байден відпочивав разом з родиною під пильним наглядом особистої служби безпеки, проте іншим пляжникам його присутність не заважала.

Зазначається, що президент США разом с дружиною Джилл володіє особистим маєтком в Делавері. Нерухомість Байден придбав у віці 74 років. За його словами, він та Джилл протягом всього життя мріяли мати будинок неподалік від пляжної зони.

Байден прийняв рішення передати касетні боєприпаси України

Нагадаємо, 7 липня Пентагон оголосив черговий пакет військової допомоги Україні, в якому вперше погодився підтримати ЗСУ касетними боєприпасами. Відповідне рішення схвалив лідер США Джо Байден.

Як прокоментував цю подію глава Міноборони України Олексій Резніков, до цього Київ довгий час наполягав на касетних боєприпасах, адже ЗСУ вони потрібні для деокупації України (щоб мати змогу завдати максимально болючого удару по росіянам).

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