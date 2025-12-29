Зеленський розповів, що саме гарантував Трамп Україні

Йдеться про сильні гарантії безпеки (підтримані у Конгресі), про економічний пакет відновлення України, підготовку угоди про вільну торгівлю між Україною та США тощо.

Президент України Володимир Зеленський повідомив головні результати його зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася 28 грудня у Флориді. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Зокрема, у глави держави запитали, яких саме домовленостей було досягнуто під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

"Президент Сполучених Штатів підтвердив гарантії безпеки. Сильні гарантії безпеки. Всі деталі, які ми до цього розробляли, наші технічні переговорні групи, щодо деталей гарантій безпеки - він їх підтвердив. І підтвердив, що вони будуть проголосовані і підтримані в Конгресі Сполучених Штатів Америки", - відзначив Зеленський.

Відео дня

Як вважає президент України, це дуже сильна домовленість.

"Ми проговорили Prosperity Package, тобто пакет підтримки України щодо відновлення після закінчення війни. Такий економічний пакет. І це прихід американського бізнесу, це спеціальні умови для розвитку і відновлення України, і це розробка угоди про вільну торгівлю зі Сполученими Штатами Америки", - відзначив Зеленський.

Як додав глава держави, Трамп теж це підтвердив.

Водночас, як зауважив Зеленський, "ми максимально наближаємось до результату в 20-пунктному плані" про завершення війни і встановлення миру.

Також, за його словами, була підтверджена підтримка наміру України отримати гарантії безпеки і від країн, які входять до Коаліції охочих. Серед цих країн є Канада, Японія, та інші друзі України.

"Сьогодні все це також підтверджено. Ми на це розраховуємо. І дуже розраховуємо, що від Коаліції охочих також будуть і гарантії безпеки, і їх присутність у відновленні.

Разом з тим, Зеленський відповів на питання, наскільки достовірними він вважає гарантії безпеки від США.

"Я вважаю так: якщо гарантії безпеки для України підтримує президент Сполучених Штатів Америки, якщо гарантії безпеки України, які запропонував президент, будуть підтримані юридично, а саме – будуть підтримані в Конгресі Сполучених Штатів Америки, будуть проголосовані… Якщо частина гарантій безпеки надається нашими європейськими партнерами (це Коаліція охочих), які також будуть підтримані парламентами відповідних країн - то я вірю в такі гарантії безпеки. І вірю, що вони передусім мають бути дієвими, і можуть бути дієвими", - наголосив Зеленський.

Також глава держави наголосив, що вступ України до Європейського Союзу має бути частиною гарантій безпеки. Зеленський додав, що обговорював це з Трампом і європейськими лідерами. "І всі це визнають – це обов'язкова частина гарантій безпеки", - відзначив Зеленський.

Зустріч Зеленського й Трампа - деталі

Як повідомляв УНІАН, Трамп анонсував проведення ще одної зустрічі з Зеленським сьогодні, 29 грудня. За словами Трампа, залишилося вирішити "одне або два питання".

На переконання Трампа, є усі підстави для досягнення "хорошої для всіх" мирної угоди.

Утім, як вважає видання Financial Times, Трамп і Зеленський не досягли прогресу щодо узгодження мирної угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: