Неподалік Патагонії (географічний регіон, що охоплює південну частину Аргентини та Чилі) у пащу горбатого кита втрапив каякер.
Як йдеться у сюжеті BBC, того дня хлопець на ім'я Адріан Сіманкас плавав на каяку разом зі своїм батьком Деллом. В якусь мить з-під води з відкритою пащею виринув великий кит - він закрив її вже з юнаком. За кілька секунд кит повернув каякера у воду. Хлопець каже, що не постраждав, однак злякався:
"Я думав, що воно мене з'їло і проковтнуло".
Батько Андріана перебував зовсім близько та знімав все на відео. Він радив сину не хвилюватися. Як відомо, горбаті кити мають стравохід діаметром приблизно 10-15 сантиметрів, тому не можуть ковтати великі об'єкти.
Інші новини про китів
Раніше у Національному антарктичному науковому центрі показали, як стрибає молодий горбань. Така поведінка китів має назву breaching whale.
Також вченим вдалося записати прохальні заклики, які видають дитинчата гренландських китів, коли хочуть їсти.