Зникли безвісти два члени міжнародної гуманітарної групи.

Урядові війська М'янми оточили людей у місцевому селі, застрелили понад 30 осіб і спалили тіла. Серед жертв, за попередньою інформацією, були жінки та діти.

Про це з посиланням на свідчення очевидців пише AP News.

У соціальних мережах країни поширилися фотографії, ймовірно, наслідків бійні напередодні Різдва у східній частині села Мо Со, неподалік від селища Хпрусо у штаті Кая, де біженці ховалися від армійського наступу. На знімках зображено обвуглені тіла понад 30 осіб у трьох згорілих автомобілях.

Один із жителів села розповів журналістам, що жертви були біженцями, які в п'ятницю, 23 грудня, сховалися від бойових дій між групами збройного опору та армією М'янми біля села Кой Нган, розташованого поруч з Мо Со. Вони були вбиті військовими, коли рухалися в табори біженців.

Свідки анонімно повідомили журналістам, що на місці бійні знайшли дитячий та жіночий одяг, а також медикаменти і харчі. Перед підпалом тіла зв'язали мотузками.

Міжнародна організація "Врятуйте дітей", що займається захистом прав дітей у всьому світі, заявила, що двоє її працівників, які їхали додому після проведення гуманітарних робіт в сусідньому селищі, були "залучені в інцидент і досі вважаються зниклими безвісти".

"У нас є підтвердження, що їх автомобіль було атаковано, і він згорів. За повідомленнями, військові змушували людей виходити з машин, деяких заарештовували, інших вбивали і спалювали їх тіла", - зазначили в організації.

Водночас у державних ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що бойові дії біля Мо Со спалахнули у п'ятницю, коли члени етнічних партизанських сил і учасники опору їхали на "підозрілих" машинах та атакували сили безпеки, відмовившись зупинитися. Серед них, за даними держзмі, були новобранці, які збиралися пройти навчання з боротьбі з армією, і сім транспортних засобів, в яких вони їхали, знищила пожежа.

Військовий переворот у М'янмі

1 лютого військові М'янми звинуватили цивільну владу в маніпуляціях під час виборів. Вони оголосили надзвичайний стан і передали владу у країні командувачу ЗС.

Читайте такожУ М'янмі забороняють супутникові тарілки - порушникам загрожує в'язницяПісля перевороту у великих містах країни почалися акції протесту проти військових, які закінчувалися зіткненнями з силовиками. У березні дії військових засудили США і ЄС та ввели санкції. Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш закликав збільшити тиск на військову хунту М'янми.

До початку квітня на протестах проти хунти у країні загинули щонайменше 550 осіб. До липня, за даними Асоціації допомоги політичним в'язням, не менше 912 осіб було вбито, 6770 - заарештовано, а 1963 перебували в розшуку.

Через півроку після військового перевороту у М'янмі лідер хунти, головнокомандувач збройними силами генерал Мін Аун Хлайн заявив про продовження режиму надзвичайного стану на два роки, до серпня 2023 року.

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