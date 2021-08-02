Військові оголосили тимчасовим прем'єр-міністром головнокомандувача збройними силами.

Через півроку після військового перевороту у М'янмі лідер хунти, що захопила у країні владу, головнокомандувач збройними силами генерал Мін Аун Хлайн заявив про продовження режиму надзвичайного стану на два роки, до серпня 2023-го року.

Про це він повідомив у телезверненні в неділю, 1 серпня, передає Deutsche Welle.

Нові загальні вибори, зазначив він, буде проведено лише в другій половині 2023 року.

"Обіцяю, що вибори гарантовано відбудуться за участю кількох партій", - запевнив лідер хунти. В окремо поширеній заяві повідомляється про створення "тимчасового уряду" і призначення Мін Аун Хлайна прем'єр-міністром.

Читайте такожУ Литві затримали рекордну кількість нелегалів з БілорусіТого ж дня в М'янмі відбулися невеликі демонстрації.

Зокрема, в місті Калемьо на півночі країни протестувальники тримали банер з написом "Сила для революції".

У промисловому мегаполісі Янгон противники хунти провели ходу зі смолоскипами.

Довідка УНІАН. З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися в 2011 році. У листопаді 2020 року на виборах з великою перевагою перемогла Національна ліга за демократію лауреата Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжи. Представники Збройних сил заявили про фальсифікацію результатів голосування.

1 лютого 2021 року військові М'янми захопили владу, оголосивши про введення надзвичайного стану терміном на один рік. 75-річна Аун Сан Су Чжи і багато інших політиків з тих пір перебувають під арештом. 14 червня над екс-главою МЗС почався суд. В країні не припиняються масові протести проти путчистів, які жорстко придушуються військовими.

За даними правозахисників, під час протестів загинули понад 900 осіб, понад 6 тис. були затримані.

Автор: Тамара Отовська