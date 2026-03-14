Ізраїль готує масштабне наземне вторгнення до Лівану, - Axios

Можлива операція може стати найбільшим ізраїльським вторгненням до Лівану за майже два десятиліття.

Ізраїль планує значно розширити наземну військову операцію на території Лівану. За словами ізраїльських та американських чиновників, метою може стати захоплення всієї території на південь від річки Літані та знищення військової інфраструктури угруповання "Хезболла", пише Axios.

Якщо план буде реалізований, це може стати найбільшим ізраїльським наземним вторгненням у Ліван з часу Ліванської війни 2006 року. Такий крок може ще більше втягнути Ліван у загальну ескалацію конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Один із високопоставлених ізраїльських чиновників заявив, що армія може діяти так само, як під час операцій у Секторі Газа, знищуючи будівлі, які, за даними Ізраїлю, використовує "Хезболла" для зберігання зброї та атак.

Причина ескалації

За даними ізраїльської сторони, рішення про розширення операції було ухвалено після масштабної атаки, коли "Хезболла" випустила понад 200 ракет по Ізраїлю. Удар був скоординований із ракетними пусками з боку Ірану.

"До цієї атаки ми були готові до припинення вогню в Лівані, але тепер масштабна операція неминуча", – заявив один із ізраїльських чиновників.

Ізраїль нарощує сили

Від початку війни з Іраном Армія оборони Ізраїлю перекинула до ліванського кордону три бронетанкові та піхотні дивізії. У п’ятницю військові оголосили про додаткове підсилення угруповання та мобілізацію резервістів.

За словами чиновників, мета операції – відтіснити сили "Хезболли" від кордону, захопити ключові території та знищити склади зброї й військові позиції в прикордонних селах.

Позиція "Хезболли"

Лідер угруповання Наїм Касем заявив, що дипломатичні зусилля ліванського уряду не змогли захистити країну, тому "єдиним шляхом залишається опір".

Він також попередив, що будь-яке наземне вторгнення стане "пасткою" для ізраїльської армії.

За даними влади Лівану, від початку конфлікту близько 800 тисяч мирних жителів були змушені покинути свої домівки. Загинуло щонайменше 773 людини, серед яких багато цивільних.

Ізраїльська армія також видала накази про евакуацію населених пунктів на півдні Лівану та навіть деяких районів на північ від річки Літані, а також у південних передмістях Бейрута.

Позиція США

Адміністрація президента Дональда Трампа підтримує операцію проти "Хезболли", але закликає Ізраїль обмежити удари по державній інфраструктурі Лівану. Зокрема, Вашингтон просив не атакувати міжнародний аеропорт Бейрута.

Тим часом уряд Лівану заявив про готовність до прямих переговорів із Ізраїлем щодо припинення вогню. У США сподіваються, що ці переговори можуть стати основою для ширшої угоди, яка офіційно завершить стан війни між двома країнами, що триває з 1948 року.

Ізраїль і Ліван - останні новини

Раніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив у вівторок, що територіальна цілісність Лівану повинна бути збережена, і попередив Ізраїль, що вторгнення в країну стане "величезною помилкою".

Альбарес заявив, що Іспанія засуджує "масовані атаки Ізраїлю на Ліван", а також "з усією рішучістю" засудила запуск угрупованням "Хезболла".

