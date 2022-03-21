Серед звільнених були охоронці, кухарі, пральні та секретарі.

Президент Росії Володимир Путін змінив близько 1000 особистих співробітників у лютому через побоювання, що вони можуть його отруїти.

Про це пише Daily Beast.

Серед звільнених були охоронці, кухарі, пральні та секретарі, повідомляє видання з посиланням на джерело в російському уряді. Тобто всі, хто хоч якось був наближений до президента РФ.

Агент DGSE у відставці — спеціаліст з ліквідації, чия увага до деталей отримує високу оцінку від своїх колег-ліквідаторів — сказав, що найефективнішим методом буде отрута.

"Спроба буде зсередини Кремля. Це не зовнішня робота", – сказав він.

Раніше повідомлялося, що у середовищі російської еліти формується група опозиційних до Володимира Путіна людей та розглядається його усунення.

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