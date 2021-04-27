Індія стала найгіршим епіцентром пандемії коронавірусу в світі, зафіксувавши більш ніж 17,6 мільйонів випадків зараження. Але експерти бояться, що реальна цифра може бути в 30 разів більшою. Це означає, що насправді в Індії більш ніж півмільярда інфікованих.
Про це пише CNN. Медики й вчені в Індії вже давно застерігають, що кількість випадків COVID-19 й смертей від хвороби істотно занижена з низки причин включно з поганою інфраструктурою, людськими помилками й низьким рівнем тестування. Дещо змінилося з часом. Наприклад, ситуація з проведенням тестів покращилася у порівнянні з першою хвилею зараження. Але попри це, реальні масштаби другої хвилі нищить Індію значно сильніше, ніж кажуть офіційні цифри.
"Всі знають, що і підрахунок заражених, і кількість загиблих занижені. Так завжди було. Минулого року ми підрахували, що лише один з кожних 30 випадків зараження був виявлених за допомогою тестів. Тож повідомлені цифри - це серйозне заниження. Цього разу цифри про померлих, напевне, дуже сильно недооцінені. На місцях ми бачимо значно більше смертей, ніж було офіційно зафіксовано", - сказав директор Центру динаміки захворювань Раманан Лаксмінараян.
Коли перша хвиля COVID-19 почала спадати в вересні минулого року, уряд вказав на низьку кількість померлих як на доказ свого успіху в боротьбі з пандемією. Цей аргумент став підставою для скасування деяких обмежень. Прем'єр-міністр Нарендра Моді відзначив низькі показники як ознаку зростання довіри людей. Він пообіцяв, що вся країна "вийде з битви проти COVID-19 переможцем".
Читайте такожBloomberg опублікував рейтинг найбільш стійких до COVID-19 країнCNN пише, що навіть до початку пандемії Індія часто неправильно рахувала своїх померлих. Система охорони здоров'я в країні погано фінансується. Тож навіть в нормальні часи лише 86% померлих по всій країні були зареєстровані у урядових системах. І лише у випадку 22% зареєстрованих смертей була вказана офіційна причина смерті, підтверджена лікарем, - сказав доктор Хемант Шеваде.
Більшість людей в Індії помирають вдома або в інших місцях, але не в лікарнях. Тож лікарі зазвичай не присутні, щоб підтвердити причину смерті. І ця проблема лише погіршилася під час другої хвилі пандемії, яка перевантажила лікарні. Не маючи куди подітися, пацієнти з COVID-19 все частіше помирають вдома, в залах очікування, на подвір'ях переповнених лікарень.
Боротьба з коронавірусом в Індії
- Індія зараз на другому місці за кількістю тих, хто заразився коронавірусом у світі. У країні підтвердили 16,6 мільйона випадків COVID-19. З них 189,5 тисяч осіб померли від ускладнень захворювання, як свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.
- Коронавірусний вибух в Індії може бути пов'язаний з циркуляцією нового штаму.
- Зараз в Індії немає жорсткого карантину. Там відкриті ринки і торгові центри, а також дозволяють проводити великі весілля. А нещодавно там провели одну з наймасштабніших подій року – фестиваль фарб Холі. У святі взяли участь мільйони індусів без дотримання карантинних правил.
- Через наплив хворих і низький старт вакцинації Індія навіть заморозила мільйони доз вакцини власного виробництва, призначених на замовлення COVAX для бідних країн.
- Водночас чиновники країни на час святкування фестивалю утрималися від згадок про діючий карантин і просто вітали людей, бажаючи їм щастя і радості.
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