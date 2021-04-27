Ще навіть до початку пандемії коронавірусу Індія часто помилялася в підрахунку померлих.

Індія стала найгіршим епіцентром пандемії коронавірусу в світі, зафіксувавши більш ніж 17,6 мільйонів випадків зараження. Але експерти бояться, що реальна цифра може бути в 30 разів більшою. Це означає, що насправді в Індії більш ніж півмільярда інфікованих.

Про це пише CNN. Медики й вчені в Індії вже давно застерігають, що кількість випадків COVID-19 й смертей від хвороби істотно занижена з низки причин включно з поганою інфраструктурою, людськими помилками й низьким рівнем тестування. Дещо змінилося з часом. Наприклад, ситуація з проведенням тестів покращилася у порівнянні з першою хвилею зараження. Але попри це, реальні масштаби другої хвилі нищить Індію значно сильніше, ніж кажуть офіційні цифри.

"Всі знають, що і підрахунок заражених, і кількість загиблих занижені. Так завжди було. Минулого року ми підрахували, що лише один з кожних 30 випадків зараження був виявлених за допомогою тестів. Тож повідомлені цифри - це серйозне заниження. Цього разу цифри про померлих, напевне, дуже сильно недооцінені. На місцях ми бачимо значно більше смертей, ніж було офіційно зафіксовано", - сказав директор Центру динаміки захворювань Раманан Лаксмінараян.

Коли перша хвиля COVID-19 почала спадати в вересні минулого року, уряд вказав на низьку кількість померлих як на доказ свого успіху в боротьбі з пандемією. Цей аргумент став підставою для скасування деяких обмежень. Прем'єр-міністр Нарендра Моді відзначив низькі показники як ознаку зростання довіри людей. Він пообіцяв, що вся країна "вийде з битви проти COVID-19 переможцем".

Читайте такожBloomberg опублікував рейтинг найбільш стійких до COVID-19 країнCNN пише, що навіть до початку пандемії Індія часто неправильно рахувала своїх померлих. Система охорони здоров'я в країні погано фінансується. Тож навіть в нормальні часи лише 86% померлих по всій країні були зареєстровані у урядових системах. І лише у випадку 22% зареєстрованих смертей була вказана офіційна причина смерті, підтверджена лікарем, - сказав доктор Хемант Шеваде.

Більшість людей в Індії помирають вдома або в інших місцях, але не в лікарнях. Тож лікарі зазвичай не присутні, щоб підтвердити причину смерті. І ця проблема лише погіршилася під час другої хвилі пандемії, яка перевантажила лікарні. Не маючи куди подітися, пацієнти з COVID-19 все частіше помирають вдома, в залах очікування, на подвір'ях переповнених лікарень.

Боротьба з коронавірусом в Індії

Індія зараз на другому місці за кількістю тих, хто заразився коронавірусом у світі. У країні підтвердили 16,6 мільйона випадків COVID-19. З них 189,5 тисяч осіб померли від ускладнень захворювання, як свідчать дані Університету Джонса Хопкінса.

Коронавірусний вибух в Індії може бути пов'язаний з циркуляцією нового штаму.

Зараз в Індії немає жорсткого карантину. Там відкриті ринки і торгові центри, а також дозволяють проводити великі весілля. А нещодавно там провели одну з наймасштабніших подій року – фестиваль фарб Холі. У святі взяли участь мільйони індусів без дотримання карантинних правил.

Через наплив хворих і низький старт вакцинації Індія навіть заморозила мільйони доз вакцини власного виробництва, призначених на замовлення COVAX для бідних країн.

Водночас чиновники країни на час святкування фестивалю утрималися від згадок про діючий карантин і просто вітали людей, бажаючи їм щастя і радості.

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Переклад: Лесь Димань