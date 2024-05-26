План має забезпечити доступ України до програм ЄС з оборонної промисловості та оборонних інновацій.

Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен ініціював спільне звернення до ЄС разом з колегами з інших країн, зокрема, Швеції, Фінляндії, Естонії, Латвії, Литви, Нідерландів та Польщі, щодо інтеграції України в європейський оборонно промисловий комплекс. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони Данії.

У спільному листі до Європейської комісії, Спільної зовнішньополітичної служби ЄС, Європейського оборонного агентства та інших європейських країн міністри оборони запропонували чотири напрямки співпраці ЄС з оборонною промисловістю України.

"Разом із сімома іншими міністрами оборони ми плануємо якомога швидше підготувати план дій ЄС щодо інтеграції України в європейську оборонну промисловість. Серед іншого, він має забезпечити доступ України до програм ЄС з оборонної промисловості та оборонних інновацій. Посилена українська оборонна промисловість має важливе значення для України – і для нашої безпеки постачання в Європі", – заявив міністр оборони Данії.

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Також у листі наголошується на необхідності розбудови потужностей з технічного обслуговування на місцевому рівні в Україні через промислове партнерство та цілеспрямвані зусилля.

Він зазначив, що Данія вже заявила, що буде інвестувати напряму в український ОПК.

"Це беззастережно зміцнить Україну, якщо більше країн ЄС підтримають данські інвестиції та наслідуватимуть наш приклад", – заявив Поулсен.

Допомога від Данії Україні

Данія стала однією з перших країн, які вирішили закупити техніку та озброєння для Збройних сил України в українських виробників. На це вони мають виділити 200 мільйонів данських крон (близько 27 мільйонів євро).

16 травня Данія оголосила про надання Україні чергового пакету підтримки на суму 750 мільйонів євро, який посилить українську протиповітряну оборону та артилерію.

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