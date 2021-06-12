Інцидент стався 11 червня.

56-річний дайвер та ловець лобстерів з Массачусетсу Майкл Паккард побував у пащі кита та вижив, тварина просто його виплюнула. У результаті чоловік отримав невеликі травми.

Про це пише місцеве видання Cape Cod Times.

Інцидент стався 11 червня.

За словами Паккарда, він разом з напарником відправився на човні на пляж Херрінг Ков в Массачусетсі. Коли він зістрибнув у воду в дайверському спорядженні, то відчув сильний поштовх, після чого все навколо потемніло.

Читайте також11-річна дівчинка голими руками врятувала застряглу в каменях акулу (відео)Спочатку чоловік подумав, що на нього напала біла акула, та помацав все навколо себе й не відчув зубів. Тоді він зрозумів, що опинився в пащі кита і подумав: «О боже, Він мене проковтне. Ну, все. Я помру».

«Несподівано кит поплив до поверхні води, виплив та почав трясти головою. Мене підкинуло в повітря, я впав у воду. Я просто плавав... Не міг повірити», – зазначив Паккард.

Напарник допоміг йому повернутися в човен.

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Автор: Катерина Шварц