У Держдепі поповзли побоювання з приводу відсутності у новопризначеного досвіду зовнішньої політики.

Державний секретар США Марко Рубіо призначив колишнього члена свого апарату Сенату, який має досвід роботи як бізнес-консультант, головним дипломатом США з Європи.

Як повідомляє Reuters, на цю посаду призначено Брендана Ханрахана. Видання зазначило, що незрозуміло, що робив Ханрахан в офісі Рубіо в Сенаті та як довго він там пропрацював, або чи є у нього безпосередній досвід у сфері зовнішньої політики.

Два чиновники Держдепартаменту, які побажали залишитися неназваними, заявили, що деякі співробітники занепокоєні, що у новопризначеного глави Європейського бюро Держдепартаменту відсутній відповідний досвід.

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У біографії Ханрахана в Держдепартаменті йдеться про те, що раніше він був інвестором, працював політичним радником у Комітеті Сенату США з малого бізнесу та підприємництва за тодішнього сенатора Рубіо. У біографії не згадано жодного безпосереднього досвіду роботи над питаннями зовнішньої політики.

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту, відповідаючи на цю історію, сказав, що Ханрахан - "талановитий і перевірений професіонал, який має величезний досвід у приватному секторі, що здійснює комерційну дипломатію".

"Брендан привнесе важливу економічну перспективу, зіграє вирішальну роль у реорганізації та буде відігравати важливу роль у просуванні нашого порядку денного "Америка перш за все" в усьому регіоні", - сказав чиновник, який побажав залишитися неназваним.

Видання підкреслило, що глава Європейського бюро Держдепартаменту зазвичай відіграє передову і центральну роль у відносинах Вашингтона з європейськими країнами, включно з Україною, а також РФ.

Журналісти додали, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну посадові особи Держдепартаменту, які обіймають цю посаду, зіграли важливу роль у дипломатії США з Європою та управлінні відносинами з РФ. Ці посадові особи майже завжди затверджувалися Сенатом.

Команда Трампа

Переговори Білого дому з РФ поки що очолює спецпредставник і близький друг Трампа Стів Віткофф, який у п'ятницю здійснив четвертий візит до Москви з моменту вступу Трампа на посаду, щоб зустрітися з російським диктатором Путіним.

Віткофф - мільярдер, що займається нерухомістю, у якого зовсім не було дипломатичного досвіду до приєднання до команди Трампа в січні.

Європейські чиновники стурбовані тим, що росіяни користуються відсутністю досвіду в американської переговорної команди. Віткофф - мільярдер, який займається нерухомістю і який

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