Міністерство оборони Японії запросило рекордну суму фінансування.

В рамках плану зміцнення своєї оборони Японія модернізує ракети. Зокрема, збільшуючи їхню дальність дії, що теоретично дозволить вражати цілі в Китаї, Північній Кореї та східній частині Росії.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

Міністерство оборони Японії запросило рекордні 5,6 трлн єн (40,5 млрд доларів) на наступний фінансовий рік.

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Вторгнення Росії в Україну, ситуація навколо Китаю і Тайваню і ядерної зброї Північної Кореї викликали тривогу в Японії і допомогли владі заручитися громадською підтримкою для збільшення витрат.

Хоча сума запиту збільшилася незначно в порівнянні з минулим роком, в міністерстві очікують, що фактична цифра за фінансовий рік буде набагато вищою через ще не зазначені витрати на безліч програм.

Правляча Ліберально-демократична партія прем'єр-міністра Фуміо Кісіди заявила, що має намір подвоїти витрати на оборону протягом п'яти років. Мета – протистояти загрозам, які зростають, з боку трьох ядерних сусідів, чиї збройні сили також є одними з найбільших у світі за чисельністю особового складу.

Згідно з даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), який відстежує витрати на оборону, військовий бюджет Японії може зайняти третє місце після США і Китаю (зараз займає дев'яте).

В рамках свого плану зміцнення оборони Японія модернізує ракети, які можна запускати з землі, моря або літака (для ураження таких цілей, як кораблі). Також планується збільшити дальність дії деяких з цих ракет, що теоретично дозволить їм вражати цілі в Китаї, Північній Кореї та східній частині Росії.

Одна з модернізованих систем – зенітно-ракетний комплекс Type-12. Поточна версія має запас ходу близько 200 кілометрів. За даними спеціалізованого видання Naval News, дальність дії цієї ракети буде збільшена приблизно до 1000 кілометрів. Також будуть внесені модифікації, щоб зменшити її помітність на радарах.

Головний підрядник, Mitsubishi Heavy Industries Ltd., очікує, що версія модифікованої ракети наземного базування буде готова до 2025 року, а за нею підуть версії корабельного і повітряного базування, повідомляє спеціалізоване оборонне видання Janes. У запиті Міноборони не наводиться кошторис витрат на ракети.

Пацифістська конституція Японії обмежує можливості її збройних сил, відомих як Сили самооборони. Представники правлячої партії, в тому числі колишній прем'єр-міністр Сіндзо Абе, стверджували, що Японія розглядає можливість створення ракетних систем, які дозволили б їй вражати ворожі ракети, як оборонний крок.

Нагадаємо, раніше цього місяця під час військових маневрів навколо Тайваню Китай запустив балістичні ракети. Вони приземлилися поблизу південно-західних островів Японії. Кісіда тоді попередив, що непередбачені обставини в Тайванській протоці матимуть величезні наслідки для Японії.

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