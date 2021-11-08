Два американські патрульні катери класу "Island" вирушили з Балтімора до Одеси.

До України зі Сполучених Штатів Америки прямують два патрульні катери класу "Island".

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні у соціальній мережі Facebook.

"Два американські патрульні катери класу "Island" вирушили з Балтімора, штат Меріленд, до Одеси. Ці катери є частиною безпекової допомоги на понад 2,5 мільярдів доларів, яку США надали Україні з 2014 року. Вони допоможуть зміцнити морську безпеку України та підвищити оперативну сумісність ВМС України з НАТО", - заявили американські дипломати.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2019 року до бойового складу ВМС ЗСУ увійшли перші два патрульні катери класу Island, які отримали назви "Старобільськ" та "Слов’янськ". Ці катери вже успішно виконують завдання в басейні Чорного моря.

У складі Військово-морських сил Збройних сил України до кінця поточного року буде сформовано дивізіон з п'яти швидкохідних патрульних катерів типу Island, які передані нашій державі у рамках двостороннього співробітництва з США.

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Автор: Віталій Саєнко