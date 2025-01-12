В команді Трампа перерахували потенційні загрози, які вони бачать довкола Панами і Гренландії.

Обраний президент США Дональд Трамп не виключає застосування сили для встановлення американського контролю над Гренландією та Панамським каналом. Радник Трампа з питань національної безпеки США Майкл Волц в інтерв’ю ABC News підтвердив, що у цьому питанні "всі варіанти є відкритими".

За його словами, Америка стикається із "дуже серйозними загрозами" в Арктиці та у Західній півкулі. "Генерал, який очолює наше Південне командування, Лора Річардсон, свідчила минулого року про те, як китайські державні підприємства беруть участь у торгах і скуповують частини [Панамського] каналу та порти з обох [його] сторін", – заявив Волц.

Він наголосив, що через Панамський канал проходить 70% вантажів між США та рештою світу, зокрема нафти та газу. Крім того, за словами Волца, канал має "вирішальне значення" для американської військової логістики.

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"Є елементи, через які США повинні втрутитися й захищати свої критичні активи в Панамському каналі", – сказав він.

Щодо Гренландії, за словами Волца, теж є певні занепокоєння. Він зауважив, що Данія для оборони острова має "кілька упряжок із собаками", тоді як Росія "володіє 60 криголамами". При цьому острів має "величезні запаси критичних корисних копалин". Саме тому, за словами Волца, Трамп "готовий зробити великі й рішучі кроки", щоб захистити інтереси США.

На уточнююче запитання, чи справді новий президент Америки допускає можливість застосування військової сили, Волц запевнив, що його бос "завжди залишає всі варіанти відкритими".

"Є низка речей, які ми можемо зробити, щоб змінити існуючі угоди. Ми чуємо від гренландців, що вони рухаються в бік незалежності, що відкрило б усі можливі шляхи для співпраці. Президент Трамп ніколи не виключить жодної опції, на відміну від свого попередника. Коли справа стосується нашої національної оборони, це є першочерговим завданням головнокомандувача", – наголосив він.

Трамп висунув територіальні претензії до країн-партнерів

Як писав УНІАН, днями Дональд Трамп розпочав інформаційну кампанію, в межах якої висловив бажання приєднати до США значні території.

Так, обраний президент США вважає, що контроль над Гренландією є "абсолютною необхідністю для цілей національної безпеки" його країни, а також для "свободи у всьому світі".

Панаму Трамп звинувачує у тому, що вона стягує занадто високу плату з американських кораблів, які проходять Панамським каналом. Оскільки свого часу канал побудували саме американці, Трамп вважає це несправедливим.

Нарешті Трамп почав напівжартома висловлюватися на тему того, що Канада має стати "51-м штатом США".

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