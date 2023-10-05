Нинішній уряд Словаччини, що йде у відставку, має конституційно обмежені повноваження, підкреслили у лідера країни.

Президент Словаччини Зузана Чапутова консультується з усіма політичними лідерами країни щодо формування майбутнього уряду і "продовжуватиме підтримувати надання військової допомоги Україні будь-яким урядом, який матиме повні повноваження".

Очільниця словацької держави вважає, що якщо нова допомога українцям буде схвалена нинішнім урядом, який йде у відставку, то виникне "ризикований прецедент для зміни влади після будь-яких майбутніх виборів", розповіла її радник з питань зовнішньої політики Яна Кобзова у коментарі "Європейській правді".

"Нинішній словацький уряд, що йде у відставку, має конституційно обмежені повноваження. Політичні партії, які наразі ведуть переговори про можливе формування уряду, виступають проти надання військової допомоги Україні", - зазначила співбесідниця.

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Після того, як у Словаччині на парламентських виборах перемогла партія Smer-SD, лідер якої Роберту Фіцо обіцяв, що держава не надаватиме військову допомогу Україні, з'явилася інформація, що Зузана Чапутова висловилася проти допомоги українській державі зброєю. Фіцо має сформувати новий словацький уряд.

Раніше словацька влада вже не раз надавала допомогу нашій країні під час повномасштабної агресії РФ. Зокрема, Словаччина надала Україні систему протиповітряної оборони - зенітно-ракетний комплекс С-300.

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