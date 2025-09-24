Болтон вважає, що США повинні взяти на себе провідну роль у цьому питанні.

Колишній радник із нацбезпеки США Джон Болтон назвав застереження державного секретаря Марко Рубіо від введення санкцій проти країн, які купують російську нафту, "повною нісенітницею".

Болтон заявив, що США навпаки, повинні взяти на себе провідну роль у санкціях проти Росії, пише The Hill. "Говорити, що ми чекатимемо на європейців - це все одно, що говорити, що ми чекатимемо на Годо. Вони нам його не нададуть", - пояснив Болтон свою точку зору.

"А якщо ми його не надамо, війна в Україні триватиме повільно і з високою ціною на користь Росії. Саме на це і розраховує Путін", - заявив він.

Нагадаємо, вчора Рубіо виступив проти санкцій, заявивши, що США є єдиною країною, яка здатна вести переговори як з російським диктатором Володимиром Путіним, так і з президентом України Володимиром Зеленським. "Щойно ми посилимо санкції, наша здатність виступати посередником у досягненні миру зменшиться, і ця війна затягнеться ще на два роки", - вважає Рубіо.

Крім того, Болтон висловив упевненість, що після зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним на Алясці війна в Україні стала ще гіршою.

"Після зустрічі з Трампом він поводився так, ніби у нього розв'язані руки. І я боюся, що його сприйняття ситуації в Україні зараз правильне", - сказав Болтон.

Як Болтон критикує Трампа з приводу України

У серпні ФБР обшукало будинок ексрадника і затятого критика Трампа Джона Болтона. Уже 6 років він відкрито критикує Трампа, особливо щодо його підходу до Росії.

Незабаром Болтон обрушився з різкою критикою політики президента Дональда Трампа щодо України. Він заявив, що вона характеризується "плутаниною, поспішністю і безладом".

