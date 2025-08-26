За його словами, спроба Трампа прискорити укладення мирної угоди "неминуче" приречена.

Після того, як минулого тижня ФБР обшукало його будинок, колишній радник з національної безпеки Джон Болтон обрушився з різкою критикою політики президента Дональда Трампа щодо України. Про це пише Fox News.

Він заявив, що вона характеризується "плутаниною, поспішністю і безладом".

"Розвалюючись у метушні, поспіху і відсутності будь-якої помітної згоди між Україною, Росією, кількома європейськими країнами та Америкою, переговори Трампа, можливо, перебувають на останньому подиху, як і його кампанія за Нобелівську премію миру", - написав Болтон.

За його словами, спроба Трампа прискорити укладення мирної угоди "неминуче" приречена. Він стверджує, що саміт із Путіним на Алясці 15 серпня був організований у темпі, "майже напевно безпрецедентному в сучасній історії". Болтон розкритикував різкий поворот Трампа після зустрічі - відмову від нових санкцій проти Москви і відмову від вимог про припинення вогню на користь "остаточної угоди" - як доказ хаотичної дипломатії.

Колишній посол в ООН також вказав на протиріччя всередині адміністрації, зазначивши, що Трамп заявив Україні про необхідність завдати удару по території Росії, незважаючи на те, що Пентагон блокував цю дію в Києві.

Болтон зазначив, що такі союзники, як Індія, опинилися "на мілині" через нові 50% американських мит, тоді як Росія і Китай залишилися безкарними. Він підсумував:

"Його зусилля за останні два з гаком тижні, можливо, віддалили нас від миру і справедливого врегулювання в Україні більше, ніж будь-коли".

Болтон навіть розкритикував Трампа за публікацію фотографії, на якій він вказує пальцем на груди Путіна, порівнюючи це з тим, як тодішній віцепрезидент Річард Ніксон тикав пальцем під час знаменитих кухонних дебатів із колишнім прем'єр-міністром СРСР Микитою Хрущовим.

"Незрозуміло, чому Трамп хоче, щоб його порівнювали з єдиним президентом, який пішов у відставку з ганьбою", - додав він.

Критика Болтона в бік Трампа

Раніше Болтон заявляв, що оглядачі переоцінюють події після зустрічі Трампа з Володимиром Путіним на Алясці.

"На Алясці Путіну вдалося знову повернути Трампа під свій вплив. Цей вплив, уявна дружба, яку Трамп так любить підкреслювати, був ослаблений піврічними невдалими спробами Трампа домогтися припинення вогню. Втім на Алясці Путін, з його точки зору, зміг відновити ситуацію на свою користь", - сказав він.

