Відправляти свої армії на Донбас і Запоріжжя в Європі справді не готові, але сигнал надіслано.

Заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливої відправки західних військ в Україну є частиною суперечки між Парижем та Берліном щодо того, хто насправді більше допомагає Києву. Також це сигнал "стратегічної двозначності" для Москви, пише Financial Times.

Надвечір у понеділок Макрон заявив журналістам, що на зустрічі із іншими західними лідерами він обговорював гіпотетичну можливість відправки військ в Україну, але "сьогодні немає консенсусу" з цього питання. "Але нічого неможна виключати. Ми зробимо все можливе, щоб Росія не виграла цю війну", – додав він.

За цією заявою з усіх куточків Європи посипалися уточнення, заперечення та спростування, які зводилися до того, що ніхто не готовий відправляти своїх військових в Україну.

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Однак, як зауважує FT, слова Макрона призначалися перш за все для Берліна та Москви. Зокрема видання нагадує, що раніше у понеділок канцлер Німеччини Олаф Шольц категорично відкинув можливість відправки ракет Taurus в Україну, посилаючись на ризик ескалації. У своїй заяві Макрон серед іншого зазначив, що "деякі союзники" раніше казали "ніколи" щодо передачі Україні танків, винищувачів і ракет, а пропонували надіслати "спальні мішки та шоломи".

У цьому контексті показово виглядає коментар міністра економіки Німеччини Роберта Хабека щодо слів Макрона. "Мені приємно, що Франція думає про те, як збільшити підтримку України, але я можу дати їй пораду — постачайте більше зброї", — сказав Хабек.

Німеччина на сьогоднішній день є найбільшим європейським постачальником зброї для України і вже давно критикує набагато скромніший внесок Франції, яка має оборонний бюджет такого ж розміру. Натомість Париж виправдовується тим, що не зберігає великих запасів старої зброї, яку можна було б відправити в Україну, і натомість постачає більш складну зброю, наприклад ракети SCALP.

Другий адресат заяви Макрона – це Москва, стверджує FT і посилається на високопоставленого європейського чиновника із питань оборони. Він сказав, що заява Макрона має створити додатковий ефект стримування та двозначності для Росії.

"Усі знають, що в Україні є західні сили спеціального призначення — вони просто не визнавали цього офіційно", – додав чиновник.

Заява Макрона щодо відправки військ в Україну

Як писав УНІАН, сьогодні низка європейських лідерів прокоментували слова Макрона про те, що на зустрічі в Парижі лідери країн-партнерів обговорювали теоретичну можливість надіслати війська в Україну.

Зокрема можливість відправляти свої війська в Україну категорично спростували прем’єр-міністри Чехії та Польщі, канцлер Німеччини та голова МЗС Угорщини. В Австрії взагалі закликали зосередитися на дипломатичних зусиллях.

У Кремлі традиційно пригрозили усьому НАТО повномасштабною війною.

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