Естонія закрила сухопутний кордон з Росією. Однак рух призупинили тимчасово, і пов'язано це з демонтажем радянських пам'ятників, наприклад, танка Т-34, в місті Нарва.
Відповідна інформація надійшла від росЗМІ з посиланням на очевидців.
Кордон закрили на пункті пропуску Нарва — Івангород. Повідомляється, що бажаючі виїхати з Росії утворили велику чергу. Серед них є жителі Естонії, яких нібито теж не пропускають додому.
Призупинення руху пов'язано з демонтажем радянських пам'ятників у Нарві. Влада Естонії прийняла рішення відправити танк Т-34, обеліск червоноармійцям, плити на Петровській площі та інші меморіали в Естонський військовий музей. Коли відкриється пункт пропуску Нарва — Івангород, поки невідомо.
Нагадаємо, раніше в польському місті Мальборк знесли пам'ятник Червоній Армії. А в Одесі пропонують замінити монумент Катерині II на пам'ятник американському порноакторові Біллі Херрінгтону.
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