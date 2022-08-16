Рух між країнами зупинено через демонтаж радянських пам'ятників у місті Нарва.

Естонія закрила сухопутний кордон з Росією. Однак рух призупинили тимчасово, і пов'язано це з демонтажем радянських пам'ятників, наприклад, танка Т-34, в місті Нарва.

Відповідна інформація надійшла від росЗМІ з посиланням на очевидців.

Кордон закрили на пункті пропуску Нарва — Івангород. Повідомляється, що бажаючі виїхати з Росії утворили велику чергу. Серед них є жителі Естонії, яких нібито теж не пропускають додому.

Призупинення руху пов'язано з демонтажем радянських пам'ятників у Нарві. Влада Естонії прийняла рішення відправити танк Т-34, обеліск червоноармійцям, плити на Петровській площі та інші меморіали в Естонський військовий музей. Коли відкриється пункт пропуску Нарва — Івангород, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше в польському місті Мальборк знесли пам'ятник Червоній Армії. А в Одесі пропонують замінити монумент Катерині II на пам'ятник американському порноакторові Біллі Херрінгтону.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

Вас також можуть зацікавити новини: