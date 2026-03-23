Фінляндія закликала солдатів приносити власну зброю: деталі нового рішення

Країна кардинально змінює правила мобілізації та дозволяє резервістам використовувати власне спорядження.

Фінляндія впроваджує революційні зміни у військовій доктрині, які дозволять максимально посилити обороноздатність країни. Про нові директиви армії повідомило видання Digi24 з посиланням на офіційні заяви Збройних сил Фінляндії.

Як повідомив фінський генштаб, відтепер солдати зможуть приносити на службу власну вогнепальну зброю та сучасні технологічні засоби, такі як дрони та GPS-пристрої.

Якщо раніше від людей чекали, що вони зберуть у валізу лише куртки, зубні щітки та спальники, то тепер вимоги стали суворішими.

"Ми хочемо, щоб ви могли принести власну зброю, якщо у когось є зброя, придатна для військового використання. Таким чином, усі ресурси будуть доступні у разі можливої надзвичайної ситуації", - зазначили у військовому відомстві.

Як підкреслює ЗМІ, країна має один із найвищих показників володіння цивільною зброєю у світі - на 5,5 мільйонів населення припадає близько 1,5 мільйона одиниць озброєння. Кожен третій дорослий потенційно може прийти на збірний пункт уже зі своїм спорядженням.

Ситуацію прояснюють військові фахівці, акцентуючи на тому, що державних запасів на складах достатньо. Проте використання приватних ресурсів дозволить створити справжній "національний щит". Кожен такий випадок обіцяють оцінювати індивідуально безпосередньо під час прибуття бійця до підрозділу.

Ділячись планами на майбутнє, командування зауважує, що Фінляндія здатна розгорнути військо чисельністю 280 000 осіб за лічені тижні. Крім того, країна має колосальний резерв - майже 900 000 осіб.

Зміцнення 1300-кілометрового кордону з Росією стало пріоритетом після вступу Фінляндії до НАТО. Влада країни підсумовує, що до 2030 року кількість резервістів планують збільшити до мільйона, аби гарантувати безпеку на тлі нових загроз.

