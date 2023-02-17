Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не має значення, чи одночасно обидві скандинавські країни приєднаються до Альянсу.

Парламент Фінляндії 28 лютого голосуватиме за правові акти, які необхідні для вступу країни в НАТО. Це зробить її на крок ближчою до членства в Альянсі.

Про це повідомив голова комітету фінського парламенту в закордонних справах Юссі Халла-Ахо, пише Rzeczpospolita. Через два тижні парламент призупинить роботу через вибори.

Зазначається, що Фінляндія і Швеція планували одночасно приєднатися до Північноатлантичного альянсу. Однак, Туреччина почала схвально відгукуватися про перспективу розширення НАТО лише за рахунок Фінляндії, але все ще виступає проти вступу Швеції до Альянсу.

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Тепер, після голосування 28 лютого, під час якого парламент Фінляндії, імовірно, підтримає ратифікацію договору про вступ до НАТО, Гельсінкі стануть на крок ближче до Альянсу, ніж Швеція.

"Мета полягає в тому, щоб завершити законодавчий процес протягом цієї каденції парламенту", - сказав Юссі Халла-Ахо. Через два тижні парламент призупинить засідання через майбутні вибори.

Окрім Туреччини, Угорщина також ще не дала згоди на розширення НАТО за участю Фінляндії та Швеції. Однак уряд у Будапешті повідомляє, що незабаром відбудеться голосування з цього питання.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив раніше, що неважливо, чи приєднаються дві скандинавські країни до НАТО одночасно, якщо їхні заявки на вступ до НАТО будуть ратифіковані "якнайшвидше".

Вступ Фінляндії і Швеції в НАТО - що відомо

У 2022 році Фінляндія та Швеція вирішили відмовитися від своєї традиційної політики нейтралітету та подали заявки на членство в НАТО. Зміна політики обох країн пов'язана з вторгненням Росії в Україну - Фінляндія межує з Росією на ділянці приблизно 1300 км, Швеція межує з Росією на Балтійському морі.

У Мадриді під час саміту НАТО у червні ці заявки були прийняті, але для того, щоб обидві скандинавські країни приєдналися до Альянсу, з цим повинні погодитися всі країни-члени.

Але Туреччина виступила проти їхнього вступу в НАТО через, як повідомила влада Анкари, надання обома країнами притулку курдам і туркам, яких турецька влада звинувачує в сепаратистській діяльності. Зокрема, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявляв, що схвалить вступ Швеції в НАТО тільки після екстрадиції понад 100 представників Робітничої партії Курдистану в Туреччину.

Заявки Швеції і Фінляндії на вступ ратифікували президент США Джо Байден і 28 країн Альянсу. Угорщина і Туреччини досі не прийняли рішення.

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