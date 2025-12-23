Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен зазначив, що ці заходи необхідні для зміцнення оборони країни.

Президент Фінляндії Александр Стубб в понеділок, 22 грудня, підписав закон про підвищення віку резервістів до 65 років, повідомляє Міністерство оборони країни.

Згідно із законом, усі військовозобов’язані будуть перебувати в резерві, незалежно від їхнього військового звання, до 65 років.

Окрім цього, військові у званні полковника або комодора й вище підлягатимуть призову без верхньої вікової межі та перебуватимуть у резерві, доки вони придатні до служби. Також на 5 років було збільшено термін служби для сержантів та офіцерів.

Відео дня

Міністр оборони Фінляндії Антті Гяккянен зазначив, що завдяки новому закону чисельність резерву збільшиться на 125 000 призовників протягом перехідного періоду в 5 років.

В уряді Фінляндії очікують, що у 2031 році загальна чисельність резерву становитиме приблизно один мільйон людей завдяки цим змінам в законі.

Також в Міноборони країни зазначили, що дана реформа дасть Силам оборони та Прикордонній службі більше можливостей призивати кваліфікований персонал на ключові посади за виняткових обставин.

"Разом з усіма іншими заходами щодо зміцнення оборони це є посланням про те, що Фінляндія піклується про свою безпеку зараз і в майбутньому", - заявив Гяккянен.

Також в оборонному відомстві зазначили, що наслідки реформи має відчути на собі лише обмежена група призовників. Зокрема, тільки резервістів з військовим званням, як і раніше, будуть направляти на підвищення кваліфікації.

Більше того, в майбутньому громадяни Фінляндії зможуть брати участь у добровільних заходах національної оборони без верхньої вікової межі, передбаченої законом.

Як зазначає видання Yle, наразі верхня вікова межа для резерву становить 50 років для усіх військовозобов’язаних та 60 років – для сержантів та офіцерів.

Загроза з боку РФ для країн ЄС: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що німецький Бундестаг проголосував за законопроєкт про реформу призову до збройних сил. Це рішення має на меті збільшення чисельності збройних сил Німеччини приблизно до 260 000 солдатів, порівняно з нинішніми 180 000. Також до 2035 року планується набрати ще 200 000 резервістів. Юнакам після досягнення 18 років в 2026 році потрібно буде заповнити анкету, в якій їм доведеться відповісти на питання про їхню фізичну підготовку та готовність приєднатися до армії. Ба більше, з липня 2027 року після досягнення 18 років чоловікам треба буде проходити обов'язкові медичні огляди.

Також ми писали, що голова штабу оборони Великої Британії, маршал авіації Річард Найтон заявив, що країні потрібно "більше людей, готових боротися за свою країну". На його думку, потрібно збільшення чисельності регулярних військ, курсантів та резервістів. Найтон закликав більше випускників шкіл та вищих навчальних закладів приєднуватися до оборонної промисловості. Водночас, на його думку, ймовірність прямого нападу РФ на Велику Британію є дуже низькою. Проте гібридні атаки свідчать про посилення загрози.

Вас також можуть зацікавити новини: