У п'ятницю німецький Бундестаг проголосував за законопроект про реформу призову до збройних сил.

Як повідомляє CNN, за документ проголосували 323 депутати, 272 були проти, ще один парламентар утримався.

Цей крок має на меті збільшити чисельність збройних сил Німеччини приблизно до 260 000 солдатів, порівняно з нинішніми 180 000, а також набрати ще 200 000 резервістів до 2035 року.

Згідно з новою системою, юнаки, які досягли 18-річного віку, мають заповнити анкету, в якій їм доведеться відповісти на питання про їхню фізичну підготовку та готовність приєднатися до армії.

А з липня 2027 року чоловіки також повинні будуть проходити обов'язкові медичні огляди після досягнення 18 років.

"Завдяки цим реформам Німеччина приєднується до кількох інших європейських країн, які або відновили, або розширили свою військову службу після вторгнення Росії в Україну", - пише видання.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, влада США хоче, щоб до 2027 року Європа взяла на себе більшу частину оборонних можливостей НАТО, від розвідки до ракет.

Зокрема, Reuters із посиланням на джерела написало, що про це заявили представники Пентагону на зустрічі з кількома європейськими делегаціями.

Також видання зазначило, що американські офіційні особи пригрозили, що якщо Європа не вкладеться в термін до 2027 року, США можуть припинити участь у деяких механізмах оборони НАТО, повідомили джерела.

