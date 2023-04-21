Київ попросив Париж отримати цифрову карту сусідньої території, яка дозволила б винищувачам або безпілотникам виконувати завдання на малій висоті.

Франція відмовилася надати Україні цифрову карту Білорусі, яка дозволила б українській авіації літати на малих висотах над територією сусідньої країни, котра стала вірним союзником Росії і становить постійну загрозу для Києва.

Як пише Le Monde із посиланням на джерела, українська влада запросила у Парижа цифрову карту території Білорусі. Ці карти створюються за допомогою супутників і постійно оновлюються. Вони є важливим інструментом, що дозволяє бойовим літакам або безпілотникам виконувати завдання на малих висотах.

Такі цифрові карти, які називаються DTED (цифрові дані висоти місцевості), деталізують місцевість. Вони, зокрема, містять інформацію про перешкоди, такі як високовольтні лінії або вітрові турбіни, а також про військову техніку, яка може виявитися небезпечною для літаків, наприклад радари або зенітні батареї.

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"DTED об'єднує всі тактичні дані, необхідні для проникнення на територію на дуже малій висоті, вночі або в умовах поганої видимості", - пояснює військове джерело.

Як зазначає Le Monde, щоб виправдати свою відмову, у Парижі підкреслили, що його підтримка буде незмінною, поки мова йде тільки про захист української території, але не може бути й мови про участь в операціях на території іншої держави.

За словами джерела, Україна раніше зверталася з подібним проханням до інших членів коаліції, які підтримують її перед обличчям російської агресії. Київ звернувся б до Франції тільки після того, як отримав відмову від інших країн, додало джерело.

Боєприпаси для України - проблема з поставками

Як повідомляв УНІАН, влада Франції, імовірно, блокує рішення Євросоюзу щодо фінансування поставок боєприпасів Україні. За даними польського агентства PAP, через недостатню кількість боєприпасів на складах країн ЄС виникла ідея закупівель в інших країнах. Проти цієї ідеї виступив Париж.

За даними Politico, Франція і Польща не змогли врегулювати суперечку про те, хто буде отримувати контракти на поставку боєприпасів за спільними контрактами ЄС. Париж наполягає на тому, щоб гроші залишалися в межах блоку, що дратує партнерів.

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