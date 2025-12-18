Армія України повинна бути не менше 800 тисяч, зазначив президент.

Україна продовжує роботу над гарантіями безпеки від США. Про це заявив президент Володимир Зеленський у розмові з журналістами.

"Для нас принципові речі, щоб це було проголосовано в Конгресі США. Щоб це були гарантії юридично зобовʼязуючі. Друге, щоб це була 5 стаття НАТО. Третє, щоб ми знали, як партнери будуть реагувати в разі повторення агресії Росії. Далі, є деталі щодо зброї, щодо посилення нашої армії, щодо кількісного складу української армії. Усі ці деталі, окрім складу – ви знаєте, що вона не менше 800 тисяч повинна залишатися. А щодо деталей озброєння тощо, ми домовилися зі Сполученими штатами, поки не доопрацюється цей документ, не обговорювати публічно деталі", – сказав Зеленський.

Він додав, що те ж саме стосується й "останньої версії мирного плану" між Україною та РФ.

"Я не знаю, що таке остання версія мирного плану РФ. Є план, який Сполучені штати з нами проговорювали і проговорюють з рускіми. Остання версія мирного плану – це узгоджена версія. Поки що узгодженої версії плану немає. І коли я збираюся говорити з президентом Трампом, ми говорили з ним два дні тому в Берліні, це був такий бриф щодо того, як пройшли наші переговори. І я думаю, що зараз, коли ми матимемо вже фіналізацію документів, ми вийдемо на контакт", – додав Зеленський.

Гарантії безпеки для України: що відомо

Раніше лідери європейських країн опублікували спільну заяву, в якій зокрема запропонували шестипунктний план гарантій безпеки для України. У ньому зокрема йдеться про присутність в Україні "багатонаціональних сил" для сприяння відновленню сил України, забезпеченню безпеки повітряного простору та підтримці безпеки на морі.

Аналітики з ISW відзначили, що Кремль не піде на мирну угоду, яка захищатиме територіальну цілісність України і пропонуватиме для неї надійні гарантії безпеки.

