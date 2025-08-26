Повідомляється, що Штати можуть надати так звані "стратегічні інструменти".

Високопосадовці США під час численних обговорень із європейськими колегами заявили про готовність Вашингтона зробити внесок у забезпечення безпеки післявоєнної України, надавши так звані "стратегічні інструменти" - включно зі спостереженням і розвідкою із застосуванням технологій (ISR), системами командування та управління, а також засобами ППО, щоб підтримати можливе європейське розгортання військ на місці, що називається "коаліцією охочих", яку очолюють Велика Британія і Франція.

Президент США Дональд Трамп особисто заявив, що Штати будуть частиною "координації" гарантій безпеки для України після закінчення повномасштабної війни - саме цього вимагає Київ, щоб стримати можливий новий напад Росії після мирної угоди, пише Financial Times.

Ця пропозиція США залежить від готовності європейських столиць направити в Україну десятки тисяч військових. Вона може бути відкликана. Проте, це означає серйозний поворот у позиції адміністрації Трампа - адже раніше цього року Вашингтон відкидав будь-яку участь США в захисті післявоєнної України, пише ЗМІ. Це надихнуло європейських чиновників, які місяцями намагалися переконати США в необхідності більш активної підтримки Києва.

Гарантії безпеки - якими вони можуть бути

ЗМІ пише, що західні столиці накидали попередній план, який включає демілітаризовану зону, що її могли б патрулювати нейтральні миротворчі війська з третіх країн, узгоджених Україною та Росією.

За нею має бути потужніша лінія оборони, що забезпечується українськими військами, озброєними і навченими країнами НАТО.

Європейська сила стримування потім могла б бути розміщена глибше в Україні як третя лінія оборони, а США забезпечували б її підтримку з тилу.

Але навіть за можливої підтримки США громадськість і політики в багатьох європейських країнах залишаються настороженими щодо потенційної відправки військ в Україну.

Потенціал мирної угоди і "гарантії безпеки"

Трамп наполягає на якнайшвидшому укладенні мирної угоди, але Москва і Київ, як і раніше, розходяться з ключових питань - від контролю над територіями до гарантій безпеки. Кремлівський диктатор Володимир Путін, зі свого боку, наполягає, що будь-які гарантії мають передбачати участь Росії, що для України неприйнятно.

США ж, як і раніше, виступають проти розміщення власних військ в Україні. "Інші представники адміністрації Трампа, включно з міністром оборони Пітом Хегсетом, скептично ставляться до будь-якої участі в післявоєнних гарантіях, побоюючись, що це втягне США в майбутній конфлікт", - ідеться в матеріалі.

Раніше УНІАН повідомляв, що Трампу, на думку журналістів The Wall Street Journal, настав час застосувати до Путіна свою найефективнішу стратегію. США могли б дозволити Україні використовувати більше американських ракет великої дальності для ураження більшої кількості цілей у глибині Росії.

Крім того, ми розповідали, що чекає на Україну після "спалаху" перемовин про війну. Оптимістичні заяви після кількох зустрічей на рівні лідерів держав не дали значного імпульсу для розв'язання війни - основні суперечливі питання досі не були вирішені.

