Навіть якщо більшість російських військ повернуться на бази, безпечніше від цього не стане.

Велика кількість солдатів і зброї, яких Росія зігнала до українського кордону, повертається на бази. Москва, розпалюючи напругу в регіоні, не так прагнула конфронтації, як готувала собі корисні позиції для діалогу. На її умовах.

Про це пише Gazeta Wyborcza, нагадуючи, що в четвер міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав 41-й і 58-й армії, а також трьом елітарним десантним дивізіям, сконцентрованим на півдні країни, відійти від кордону України. І ці новини з радістю зустріла фондова біржа в Москві. Долар, який останнім часом тільки дорожчав, раптом став дешевшим на 1,2 рубля, а євро - на 1,5 рубля. Це свідчить, що у насправді боялися, що ескалація напруги призведе до відкритого конфлікту.

Читайте такожРФ показала повернення військ з раптових навчань в окупованому Криму (відео)Кремль закінчив чи майже закінчив (не відомо, що потужна ескадра ВМС Росії теж отримає наказ вийти з Чорного моря) військовий спектакль, який непокоїв світ, потужним акордом. Йдеться про десантну висадку на кримському полігоні "Опук". В четвер 6 десантних кораблів Чорноморського і Північного флоту висадили на узбережжі по батальйону морських піхотинців. А в цей час з 40 транспортних літаків Іл-76 вийшли ще понад 2 тисяч бійців спецпризначення і 60 бронемашин. В операції взяли участь авіація, артилерія й усі види ракетних установок.

Тепер війська повертаються до баз за тисячі кілометрів від України. Але російська армія показала, що здатна швидко знову зібратися тут й піти в наступ.

Підготовка до зустрічі Байдена з Путіним

В той же час, коли Шойгу керував операцією в Криму, Володимир Путін готувався до виступу на світовому кліматичному форумі, на який його запросив президент США Джо Байден. Володар Кремля, хоч американський лідер і назвав його "вбивцею", без вагань прийняв запрошення. Під пильним оком свого американського суперника, якого кремлівське телебачення обкладає найгіршими словами, виголосив правильну промову, обережно уникаючи згадок про екологічні катастрофи в Росії.

А ще раніше, в понеділок секретар Ради безпеки Росії Микола Путрушев (під санкціями США вже два роки) разом з радником Байдена з національної безпеки обговорювали питання підготовки зустрічі своїх "шефів". Швидше за все, вона відбудеться ще до літа.

Читайте такожThe Economist: Захід може відібрати у Росії гроші на війну з УкраїноюПарадоксально, але Путін, який не провів з Дональдом Трампом жодної повноцінної зустрічі на найвищому рівні, тепер отримав шанс на такі переговори лише після зміни президента США. І він сам в цьому винен. Тому що надмірно допомагаючи Трампу на виборах в 2016 році, він зліпив з нього "людину Москви" в очах всього світу.

Путін запросив Зеленського, але на своїх умовах

В п'ятницю виявилося, що Путін готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і запросив його в Москву. Але зробив він це в досить садистичний спосіб. Тому що попередив, що розмов про Донбас не буде. Про це лідеру України нібито треба говорити з ватажками так званих "народних республік". Тим самим володар Кремля порадив колезі з Києва визнати частину своєї країни окремими державними утвореннями. І це загнало Зеленського в політичних глухий кут.

"Демонстрація сили біля кордонів України, різкі заяви Москви, вигнання дипломатів - все це зараз не веде до відкритої конфронтації, але має на меті підготувати корисні для Росії позиції перед переговорами", - йдеться в статті.

Про діалог з Путіним говорить і Байден, який бачить в ньому "партнера" в окремих справах, в яких інтереси США і Росії можуть бути однакові. Наприклад, у питаннях боротьби зі зміною клімату, ядерного роззброєння чи ядерної програми Ірану. Але для Кремля цього замало.

Президент Росії в середу під час щорічного звернення сказав, що його країна сама буде визначати "свої червоні лінії". А хто їх перетне, той "пошкодує, як ніколи раніше". В п'ятницю прес-секретар Путіна пояснив, що "червоні лінії" пролягають там, де починаються "інтереси Росії".

Читайте такожРосія оголосила п'ятьох польських дипломатів персонами нон гратаВ цій риториці вчувається нота, до якої Москва постійно повертається - прагнення до встановлення нового "світового порядку", авторами якого стануть, мов Велика трійка в Ялті 1945 року, Китай, Росія і США. Кожна з цих сил отримала б свою сферу впливу, в якій би гарантувала безпеку і могла б вільно реалізовувати свої "інтереси".

"А те, що це не в інтересах українців, білорусів чи поляків, Росія, відповідно до своїх імперських традицій, не враховує. Хоч більшість військ повернуться на бази, безпечніше загалом не стало", - йдеться в статті.

Стягування військ РФ до кордону: що відбулося

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті".

За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.

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Переклад: Лесь Димань