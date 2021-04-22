Олександр Хара

Росія розпочинає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України. Про це, за даними російських ЗМІ, заявив міністр оборони Росії Сергій Шойгу. За його словами, Міноборони РФ завершує перевірку військових частин і вони будуть відведені до пунктів постійної дислокації з 23 квітня.

Але Україні варто ставитись до цього спокійно.

"Завершення навчань" не означає припинення війни

По-перше, оголошене відведення військ "у зв‘язку з завершенням навчань". Очевидно, "навчали" нас і нову американську адміністрацію, адже з ЄС все вже давно зрозуміло. Та "завершення навчань" не означає припинення війни, тим більше - повернення окупованих територій.

По-друге, хто скаже точну цифру, які сили та засоби залишились після "навчань"? Російська Федерація таким прихованим чином ще до війни оновлювала техніку в Криму, порушуючи угоди про тимчасове перебування на українському півострові Чорноморського флоту РФ.

По-третє, ніхто не зупинить Кремль, якщо він забажає повернути все на позиції та й ще більш вправно, бо врахують недоліки логістики. До того ж, вони вже провели розвідку щодо того, що і де у нас є, а також, як ми цим керуємо. Ну, і не варто забувати про п’яту колону (РПЦ, ОПЗЖ…), яка матиме більше часу "мироточити".

І головне - "війна є політикою, впровадженою іншими засобами". Якщо Володимир Путін може просунутись у досягненні своїх цілей, не застосовуючи збройну силу відкрито, то для нього це ще краще.

Європейські партнери захочуть заохотити Путіна

Адже наразі він має абстрактне запрошення від Байдена, який ще й хоче вести перемовини про стратегічну безпеку. А також переляк старих європейців, які тиснутимуть своїми кластерами на суверенітет України. Ймовірно, за "миролюбність" і "деескалацію", як це неодноразово траплялось, європейські партнери захочуть заохотити Путіна, скажімо, скасуванням деяких санкцій. Перелякані "червоними лініями" "миролюбця", вони точно не змінять свою позицію щодо членства України в НАТО, можливо, ще більше саботуватимуть це питання. Ба більше, хто знає, чи не матимемо ми неформальне ембарго на європейську зброю?

Звичайно, це поки що не підтверджені фактами побоювання, але в наші часи краще бути поміркованим песимістом.

Олександр Хара, аналітик українського Центру оборонних стратегій

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