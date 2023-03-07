Він натякнув на те, що при теперішній ситуації місія з досягнення гендерної рівності залишається майже нездійсненною.

Для досягнення гендерної рівності у світі знадобиться ще 300 років.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, пише The Guardian. Під час промови на Генеральній Асамблеї ООН Гутерреш підкреслив, що права жінок у всьому світі продовжують порушуватися.

Серед порушень прав жінок він назвав материнську смертність, неможливість для дівчат навчатися у школах, відмова в роботі доглядальницям та примушування дівчаток до ранніх шлюбів.

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"Прогрес, який досягався десятиліттями, зникає на наших очах", – зазнаяив Гутерреш.

Він навів прклад, що в Афганістані, де владу тримають таліби, "жінки та дівчата були викреслені з суспільного життя".

Також він зазначив, що в багатьох місцях сексуальні та репродуктивні права жінок порушуються, а в деяких країнах дівчата, які ходять до школи, ризикують бути викраденими.

"Перспектива гендерної рівності стає все більш віддаленою. При теперішніх темпах розвитку відсуває її на 300 років", – сказав Гутерреш.

Стратегія гендерної рівності в Україні

У серпні 2022 року Кабінет міністрів схвалив державну стратегію забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2030 року. Документ визначає пріоритетні напрями дій влади на всіх рівнях для зменшення ґендерної нерівності в усіх сферах життєдіяльності суспільства.

А у вересні того ж року в Україні ухвалили закон, який забороняє використовувати у рекламі твердження і зображення про перевагу однієї статі над іншою та стереотипи про роль чоловіка й жінки.

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