Він натякнув, що політики, які ведуть переговори з Путіним, "забули гордість".

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс пожартував російською мовою про переговори західних політиків з російським президентом Володимиром Путіним.

В Twitter Рінкевичс опублікував фрагмент вірша російського поета Роберта Рождественського "Позвони мне, позвони", герой якого хоче "слышать долгожданный голос".

Він натякнув, що політики, які ведуть переговори з Путіним, "забыли гордость".

"На злобу дня", - підписав голови латвійського МЗС.

Як писав УНІАН, у суботу, 28 травня, відбулася телефонна розмова президента Росії Володимира Путіна з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером ФРН Олафом Шольцом.

За повідомленням Кремля, "окрему увагу приділено стану справ на переговорному треку". Володимир Путін стверджує, що Росія нібито готова до відновлення діалогу, який нібито "знаходиться в замороженому стані з вини Києва".

Своєю чергою федеральний уряд Німеччини інформував, що канцлер Німеччини і президент Франції закликали до негайного перемир'я і виведення російських військ.

"Вони закликали президента Росії піти на серйозні прямі переговори з президентом України і знайти дипломатичне вирішення конфлікту", - наголосила німецька сторона.

Французька сторона за підсумками переговорів також інформує, що Путіна закликали якнайшвидше погодитися на прямий діалог з президентом Зеленським.

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