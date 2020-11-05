Правозахисні групи стурбовані тим, що лінія може бути використана проти тих, хто дотримується протилежних політичних поглядів.

Поліція Гонконгу запустила гарячу лінію, на яку жителі можуть повідомляти про порушення закону Про національну безпеку, введеного Пекіном на початку цього року.

Про це пише BBC.

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Закон передбачає кримінальну відповідальність за сепаратизм, підривну діяльність та змову з іноземними силами. Видання відмічає, що він змусив замовкнути багатьох протестувальників з того часу, як набрав чинності.

Так, жителі Гонконгу можуть відправляти зображення, аудіо- та відеофайли на гарячу лінію. В поліції запевняють, що люди не повинні ділитися особистими даними й можуть надсилати інформацію через додаток для обміну повідомленнями WeChat та електронну пошту.

Правозахисні групи стурбовані тим, що ця лінія може бути використана проти тих, хто дотримується протилежних політичних поглядів.

Що відомо про цей закон

Закон про національну безпеку, ухвалений Пекіном, передбачає покарання за низку правопорушень, серед яких сепаратизм, підривна діяльність, тероризм та змова з іноземною владою. Згідно з новими правилами, демонстрація прапору із символікою прихильників незалежності Гонконгу може бути розцінена як злочин. Так само не можна закликати до незалежності Тибету, Тайваню та інших територій, які Пекін вважає своїми.

Порушники закону можуть бути ув'язненими довічно. Також завдяки новому закону китайська влада отримала повноваження переслідувати підозрюваних у цих злочинах на території Гонконгу в обхід місцевої влади та правоохоронців.

Ухвалення Пекіном закону про національну безпеку викликало гостру критику з боку США, Великої Британії та ЄС. На Заході вважають цей крок порушенням умов угоди та обмеженням автономії Гонконгу.

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Автор: Людмила Жерновська