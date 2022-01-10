Чоловік завдав кілька ударів ножем у різні частини тіла жінки.

Наприкінці 2021 року в Італії 80-річний пенсіонер жорстоко вбив свою 61-річну дружину-українку Наталію Киричок. Подружжя прожило разом 17 років. Раніше між ними не було сварок та конфліктів, але нещодавно чоловік став надто ревнивим.

Син загиблої розповів деталі трагедії, інформує OBOZREVATEL.

Вбив та пішов спати

Трагедія сталася в ніч із 25 на 26 грудня в італійському містечку Фанано-ді-Градара. 80-річний італієць Віто Канжині напав на свою дружину посеред ночі. Чоловік завдав кілька ударів ножем у різні частини тіла.

Жінка померла від отриманих травм. Натомість чоловік залишив її тіло на підлозі в одній з кімнат та спокійно пішов спати. Вранці чоловік вигуляв собаку.

Італійські ЗМІ пишуть, що у ніч вбивства Канжині розповів про криваву розправу над дружиною своєму товаришу, але той йому не повірив. Ба більше, він зателефонував до закладу, де працювала Наталія, та повідомив, що вона більше не прийде на роботу, бо він її вбив. Лише після цього до будинку пари приїхали копи.

Читайте такожПробирався у Францію: українець пішки перетнув кордон з Польщею і годинами блукав горами та лісамиЗа версією адвокатів італійці, у ніч трагедії він нібито хотів провести ніч зі своєю дружиною, адже напередодні вони посварилися. Підозрюваний начебто випив багато алкоголю і прийняв "віагру". Однак дружина відмовилася від такого способу примирення та відмовила чоловіку в інтимі. Через це він нібито вбив її.

При цьому існує версія, що у ту ніч італієць був тверезим і ніколи раніше не захоплювався алкоголем.

Став ревнивцем та вигнав з дому

Син Наталії Сергій згадує, що його матір познайомилася з Канжині багато років тому. Чоловік цілеспрямовано шукав собі дружину-українку, тому часто крутився у тих місцях, де збиралися українські заробітчанки.

Згодом чоловік запропонував Наталі роботу. Вона працювала в нього покоївкою. Потім між ними закрутився роман, пара одружилася.

Шлюб подружжя тривав понад 17 років. Вони жили добре, спокійно та подорожували разом. Однак у грудні минулого року ситуація змінилася.

Мама раніше ніколи на нього не скаржилася. Ми у 2020 році приїжджали до них в Італію відпочити. Тоді я вперше і побачив її чоловіка. Це високий, худий чоловік. Небалакучий. Хоча, можливо, так здавалося, тому що ми не володіємо мовою, тому особливого спілкування не було, – розповідає Сергій.

З 19 років Канжині працював у Німеччині зварювальником. Там у нього була сім’я. Саме у цій країні живуть його четверо дітей. Проте чоловік не підтримував теплих батьківських стосунків з ними.

Востаннє Сергій бачив маму на початку грудня минулого року. Вона приїхала в Україну оформляти пенсію. Сам Сергій теж виїхав до Європи та зараз живе у Польщі.

"Ми були в Україні приблизно два тижні. Але коли вона повернулася до Італії, він як збожеволів. Став ревнувати її до всіх і до всього. Підозрював, що щось було в Україні. Говорив, що у неї роман із власником ресторану, де вона працює. Йому не подобалося, що мама працює з 17:30 до першої години ночі, пізно повертається. Вона пообіцяла йому, що звільниться звідти наприкінці року, як тільки закінчиться контракт", – говорить Сергій.

За словами сина, напередодні трагедії Канжині поводився дивно. За два-три дні до вбивства чоловік вигнав Наталю з дому. Жінка попросила прихистку у подруги. Схоже, Наталя планувала піти від чоловіка та навіть зібрала свої речі. Валізи жінка залишила на першому поверсі та планувала забрати згодом.

Перед тим як вигнати її з дому, він вранці сказав їй, що вночі взяв ножа, дивився на неї та ледве стримався, щоб не вбити її. Потім він їздив у ресторан до власника і погрожував, що вб'є його. Власник навіть подав на нього заяву в поліцію, але через кілька днів він приїхав до подруги, де жила мама, і став зі сльозами вмовляти її повернутися. Навіть влаштував вечерю, запалив свічки. Здавалося, все минуло, – згадує син Наталі.

Увечері 25 грудня Наталя пішла на роботу та повернулася вже о першій ночі наступного дня. Чоловік спав, а Наталя вигуляла собаку й теж лягла.

Канжині розповів поліції, що чув, коли Наталя повернулася з роботи. Він лише вдавав, що спить. Ймовірно, чоловік спланував вбивство заздалегідь та чекав свою жертву. Втім, італієць запевняє, що не пам'ятає, звідки взявся ніж, навіть намагався переконати, що нібито Наталя могла сама покласти його під ліжко.

Вранці власник ресторану, у якому працювала загибла, зателефонував їй, щоб дізнатися, чому вона не прийшла на роботу. Слухавку взяв Канжині та зізнався, що вбив дружину. Ба більше, італієць погрожував розправитися й з роботодавцем Наталі. Чоловік також додав, що у вбивстві українки винен сам ресторатор, мовляв, це все сталося через нього. Роботодавець Наталі викликав поліцію.

Адвокати Канжині стверджують, що на нього так могла подіяти "віагра". Цю версію перевіряє слідство.

Поховають в Україні

Син вбитої розповів, що сім’я вирішила поховати її в Україні. Майже два тижні чоловік займається оформленням документів матері, процес затягнувся через різдвяні та новорічні свята.

Чоловік розповів, що необхідно забрати документи матері з будинку, який зараз опечатано. Зробити це можна лише за допомогою адвоката.

Наталю поховають у Миколаївській області. Син, невістка, онуки та брат українки пригнічені трагедією. Ніхто й припустити не міг, що цей спокійний і небалакучий літній чоловік здатний на таку жорстокість.

Як повідомляв УНІАН, в італійському Торре-Аннунціата 82-річний чоловік застрелив 67-річну українку, яка працювала доглядальницею його сестри.

Вас також можуть зацікавити новини: