За словами політолога, інформацію про послаблення влади Путіна підтвердили його "інсайдери".

У Росії наразі спостерігається тенденція ослаблення реальної влади президента РФ Володимира Путіна, що може бути пов'язано з погіршенням стану його здоров'я.

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Таку думку висловив в інтерв'ю "Обозревателю" російський політолог, який проживає в США, Андрій Піонтковський, коментуючи чутки про те, що у 68-річного Путіна виявили нібито хворобу Паркінсона. За його словами, інформацію про послаблення влади Путіна підтвердили його "інсайдери".

"Я весь час намагався уникати конспіративних теорій і оцінок, пов'язаних зі здоров'ям Путіна. Але є об'єктивні речі. Наприклад, він півроку сидить в бункері і є очевидні дивацтва в його поведінці. Останнім часом мені вдалося переговорити з багатьма інсайдерами, вони підтверджують: на обличчя тенденція ослаблення реальної влади Путіна", – розповів він.

За словами Піонтковського, це пов'язано не з людьми з оточення глави РФ, а "чисто фізично".

"Людині зі слабким здоров'ям і психологічним станом, що знаходяться в бункері, дуже важко ефективно управляти такою великою державою і контролювати всі процеси. Так що ця тенденція дійсно об'єктивна", – додав політолог.

Інформація ЗМІ про "відставку Путіна" і реакція Кремля

Як повідомило 6 листопада видання The Sun з посиланням на джерела в Москві, Путін може піти з посади президента Росії на початку наступного року через побоювання, що він має "хворобу Паркінсона''.

У Кремлі в той же день заперечили інформацію ЗМІ, що Путін може піти у відставку через хворобу.

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Автор: Андрій Василюк