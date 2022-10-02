Росія не змогла набрати достатньо голосів для переобрання в керівну раду Авіаційного агентства ООН, Міжнародної організації громадянської авіації.

Про це повідомляє Reuters.

Під час асамблеї ICAO у суботу Росія не набрала 86 голосів, необхідних для того, щоб залишитися в керівній раді організації.

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Російський представник зазначив, що РФ розглядає це як суто політичний крок і не має нічого спільного з позицією Росії у сфері цивільної авіації".

Росія займала місце як одна з "головних держав у сфері авіаційного транспорту" серед 36 членів в раді ICAO.

Як повідомило Міністерство інфраструктури України, Росія не була переобрана у перших двох раундах виборів до Ради ІСАО - основного керівного органу цієї організації. Останній етап голосування відбудеться у вівторок, 4 жовтня.

"Таке колективне рішення 170 країн-членів ІСАО є відповіддю на повномасштабне вторгнення в Україну", - наголошують у Telegram-каналі міністерства.

Росія в ICAO

Міжнародна організація цивільної авіації - спеціалізована установа ООН, що займається організацією і координацією міжнародного співробітництва держав у всіх аспектах діяльності цивільної авіації. Заснована у 1944 році.

Нагадаємо, що у березні Росія дозволила авіакомпаніям країни вносити в реєстр повітряних суден літаки, орендовані в іноземних компаній. Тож на Заході звинувачують Росію у незаконній конфіскації сотень іноземних літаків.

Також раніше повідомлялося, що Міжнародна організація цивільної авіації та Європейська агенція з безпеки авіації призупинили дію сертифікатів і дозволів, виданих російським авіаоператорам.

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