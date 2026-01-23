Ілон Маск цинічним жартом висміяв 'Раду миру' Трампа

Маск вважає, що Трампа цікавить не так мир, як чужі території.

Американський мільярдер Ілон Маск, який торік гучно посварився із Дональдом Трампом, висміяв наміри президента США створити "Раду миру". Відповідну заяву він зробив під час Міжнародного економічного форуму в Давосі.

Так, розмірковуючи про глобальні загрози і необхідність створення людських колоній на інших планетах заради виживання людства, як виду, Маск вирішив розрядити обстановку в аудиторії жартом.

Він озвучив каламбур, побудований на співзвучності слів "peace" (мир) і "piece" (шматок) в англійській мові:

"I heard about the formation of the peace summit. I think it was like that "P-I-E-C-E"? You know, a little piece of Greenland, a little piece of Venezuela. All we want is peace".

Цей жарт можна перекласти так:

"Я чув про створення саміту миру. Здається, це було щось на кшталт "шматочок"? Знаєте, маленький шматочок Гренландії, маленький шматочок Венесуели. Все, чого ми хочемо, це мир".

Аудиторія зустріла жарт аплодисментами і сміхом.

"Рада миру" Трампа: що треба знати

Як писав УНІАН, на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі Дональд Трамп оголосив про початок діяльності "Ради миру", до якої приєдналися понад 20 держав з різних регіонів світу. За його словами, нова структура працюватиме у співпраці з ООН і має стати інструментом для реалізації ініціатив з демілітаризації та відновлення Гази, а в ширшій перспективі - стати інструментом забезпечення глобальної безпеки.

Це сталося на тлі різкого підвищення агресивності зовнішньої політики Трампа - від викрадення венесуельского диктатора Ніколаса Мадуро і наміру "керувати Венесуелою" до вимог передачі Гренландії.

