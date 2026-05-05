Вимагають мораторію: в уряді Словаччини зробили жорстку заяву про вступ України до ЄС

Націоналісти вимагають мораторію на підтримку членства України в Євросоюзі на весь період роботи поточного скликання парламенту.

Партія SNS (Словацька національна партія), яка входить до правлячої коаліції Словаччини, виступила з вимогою до прем’єр-міністра Роберта Фіцо. Націоналісти наполягають, щоб очільник уряду не підтримував євроінтеграцію України щонайменше до наступних парламентських виборів. Про це йдеться у заяві лідера партії Андрея Данко у Facebook.

"Словацька національна партія висловлює свою абсолютну незгоду щодо переговорів між прем'єр-міністром Словацької Республіки Робертом Фіцо та президентом України. Словацька національна партія заявляє, що не підтримує вступ України до Європейського Союзу. Словацька національна партія переконана, що Фіцо не має мандата говорити від імені Словаччини, що Україну буде підтримано у вступі до Європейського Союзу", - йдеться у заяві.

"Словацька національна партія неодноразово наголошує на своїй політичній позиції та заявляє, що готова піти на межу політичної відповідальності на своїй посаді в уряді Словацької Республіки, якщо Роберт Фіцо не гарантує, що протягом терміну повноважень уряду, частиною якого ми є, він ніколи не голосуватиме за будь-який вступ України до Європейського Союзу", - заявив Данко.

Заяви Фіцо

Як повідомляв УНІАН, напередодні прем’єр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його країна підтримує амбіції України стати членом Європейського Союзу. Публічно він це підтвердив у дописі в Фейсбук після розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Фіцо, вони мають "різні думки на деякі теми", але й мають "спільний інтерес у добрих та дружніх відносинах між Словаччиною та Україною".

Він підтвердив, що матиме особисту зустріч із Володимиром Зеленським вже у понеділок в Єревані на саміті ЄПЦ. А далі будуть обоюдні візити до Києва та Братислави.

