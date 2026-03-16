Ізраїль розпочав вторгнення до Лівану

Ізраїльські військові наразі увійшли в прикордонні райони Лівану.

Армія Ізраїлю розпочала вторгнення до Лівану. Зокрема, ЦІХАЛ розпочав наземну операцію.

Підрозділи 91-ї дивізії зайшли до прикордонних районів Лівану, щоб знищити інфраструктуру збройного угруповання "Хезболла" та знизити загрозу для півночі Ізраїлю, йдеться у повідомленні ЦАХАЛу.

Зазначається, що це "обмежена та цілеспрямована наземна операція" проти угруповання "Хезболла" на півдні Лівану.

У заяві йдеться, що операція спрямована на ліквідацію бойовиків та зміцнення оборони вздовж кордону. У ЦИХАЛІ деталізували, що основними цілями залишаються південь країни, південні передмістя Бейрута та долина Бекаа - райони, які є ключовими опорними пунктами бойовиків "Хезболли".

"Ця діяльність є частиною ширших оборонних зусиль щодо створення та зміцнення передової оборонної лінії", - сказано у заяві.

Перед введенням військ у цей район військові ЦАХАЛу провели артилерійські та військово-повітряні удари за багатьма цілями для "зниження загроз в оперативній обстановці", зазначили ізраїльські військові.

Влада Ізраїлю заявляє, що операція має підвищити безпеку жителів північних регіонів.

Ескалація на ліванському напрямі посилилася після початку війни з Іраном. Ізраїль звинувачує контрольовану Іраном "Хезболлу" у постійних ударах по ізраїльській території. У відповідь ізраїльська армія завдає ударів об'єктам угруповання в Лівані.

Вторгнення Ізраїлю до Лівану: що передувало

11 березня міністерство закордонних справ Іспанії заявило, що територіальну цілісність Лівану має бути збережено, і попередило Ізраїль, що вторгнення в країну стане "величезною помилкою".

У міністерства додали тоді, що Іспанія засуджує "масовані атаки Ізраїлю на Ліван", а також "з усією рішучістю" засудила запуск ракет ліїнським шиїтським угрупуванням "Хезболла".

А 14 березня стало відомо, що Ізраїль має намір розширити наземну військову операцію на території Лівану до захоплення всієї території на південь від річки Літані та знищення військової інфраструктури угруповання "Хезболла".

Якщо таке станеться, це стане найбільшим ізраїльським наземним вторгненням до Лівану з часу Ліванської війни 2006 року.

