Ізраїль розгромив базу гелікоптерів Мі-17 біля Тегерана (відео)

Ізраїль завдав нових ударів по території Ірану, знищивши парк військових гелікоптерів поблизу столиці. Ціллю стали об’єкти Корпусу вартових Ісламської революції, пише Defence blog.
Атаки були здійснені по двох авіаційних локаціях у районі Тегерана. Армія оборони Ізраїлю оприлюднила відео, на якому видно знищення гелікоптерів серії Мі-17 на вертодромі Фатх у Караджі.
За словами авіаційного аналітика Бабака Тагваї, під удар потрапили машини типу Мі-17В-5 та Мі-171Е, які використовуються для транспортування військ і логістики.
Атака була здійснена за допомогою високоточної крилатої ракети Delilah, розробленої компанією Israel Aerospace Industries. Ця зброя здатна довго перебувати над ціллю перед ударом і точно вражати об’єкти навіть у складних умовах.
На оприлюдненому відео видно, як удари знищують гелікоптери прямо на землі. Частина техніки, за попередніми даними, могла перебувати на ремонті або вже бути виведеною з експлуатації. Втім, навіть у такому стані її повне знищення унеможливлює подальше відновлення чи використання запчастин.
Вертодром у Караджі розташований на захід від столиці й обслуговує авіаційні підрозділи КВІР. Крім того, удари також були пов’язані з районом Мехрабад – ключовим авіаційним вузлом міста.
Аналітики вважають, що це була скоординована операція, спрямована одразу на кілька об’єктів, а не одиночний удар.
Гелікоптери типу Мі-17 відіграють важливу роль у мобільності іранських військ. Їхня втрата може суттєво послабити можливості швидкого перекидання сил і логістики.
Війна в Ірані - останні новини
Як повідомляв УНІАН, в Ірані загострюється політична невизначеність. Новий верховний лідер Моджтаба Хаменеї перебуває у важкому стані та не може виконувати функції керівництва країною.
Наприкінці березня стало відомо, що Моджтаба Хаменеї погодився провести переговори зі США. Водночас зазначається, що Ізраїль не буде залучений до переговорів і взагалі дізнався про те, що про них доволяються, випадково.