Китай і США змагаються у спробі першими помирити Таїланд і Камбоджу, - Bloomberg

Китай прагне залишитися єдиним миротворцем у конфлікті Таїланду і Камбоджі.

Китай завуальовано розкритикував спроби Дональда Трампа покласти край конфлікту між Таїландом і Камбоджею, прагнучи зі свого боку зіграти роль миротворця. Про це пише Bloomberg.

На зустрічі з представниками Таїланду і Камбоджі в неділю, наступного дня після оголошення 72-годинного перемир'я, головний дипломат Сі Цзіньпіна, очевидно, протиставив підхід Китаю до конфлікту економічним погрозам Трампа.

"Зусилля Китаю зі сприяння миру і діалогу ніколи не нав'язуються іншим країнам і не виходять за рамки дозволеного", - заявив міністр закордонних справ Ван Ї своєму тайському колезі. Того ж дня Ван Ї провів окремі переговори з міністром закордонних справ Камбоджі. Усі троє зустрілися в понеділок.

Відео дня

Націоналістична китайська газета Global Times, яка часто використовує менш дипломатичний тон, посилила це послання в редакційній статті: "На відміну від багатьох минулих посередницьких зусиль, у яких домінував Захід, Китай не використовує поблажливого підходу, не нав'язує політичні умови і не прагне геополітичних переваг".

Як пише видання, ці зустрічі підкреслюють конкуренцію між США і Китаєм за вплив у Південно-Східній Азії. Причому обидві держави прагнуть приписати собі заслуги за пом'якшення конфлікту. Трамп представив припинення вогню як успіх, досягнутий завдяки США. А Китай позиціонує себе як нейтрального посередника і неявно ставить під сумнів лідерство США в регіоні.

Відносини Таїланду і Камбоджі

Як писав УНІАН, дві країни відновили бойові дії через територіальні суперечки, порушивши підписане перемир'я. Припинення вогню не протрималося і півроку. Посередниками в переговорах виступали як США, так і Китай. При цьому Дональд Трамп особисто відвідав Азію, щоб брати участь у підписанні угоди.

Трампа, який уже безліч разів озвучував кількість закінчених ним воєн, навіть почали критикувати за прагнення виглядати миротворцем. Дипломат, колишній посол США в НАТО Іво Даалдер опублікував статтю, в якій пояснював, чим відрізняються припинення вогню і справжнє вирішення серйозного конфлікту, який може тривати десятиліття. За його словами, всупереч власним заявам Трамп не є реальним миротворцем.

Вас також можуть зацікавити новини: