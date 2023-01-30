Американські виробники визнали, що не здатні контролювати поставки підсанкційних товарів до Китаю.

Китайський інститут, який веде дослідження в галузі ядерної зброї, роками закуповував американські комп'ютерні чіпи, не зважаючи на санкції. Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, Китайська академія інженерної фізики, яка бере участь в розробці ядерної зброї і знаходиться під санкціями з 1997 року, купувала напівпровідникові чіпи компаній Intel і Nvidia, починаючи, як мінімум, з 2020 року.

Чіпи купувалися у посередників в самому ж Китаї. Йдеться про чіпи розміром від 7 до 14 нанометрів, які Китай не може виробляти масово своїми силами. Однак ці чіпи широко доступні на споживчому ринку і вільно продаються на китайських ринках.

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"Такі закупівлі кидають виклик давнім обмеженням, введеним США, які спрямовані на запобігання використання будь-яких американських продуктів для досліджень в галузі атомної зброї іноземними державами", - зазначає видання.

У компанії Nvidia журналістам заявили, що в даному випадку мова йде про графічні чіпи загального призначення, які використовуються в споживчих товарах, наприклад, персональних комп'ютерах. Виробник зазначає, що по всьому світу продані мільйони комп'ютерів, і контролювати, хто є їх кінцевим покупцем, неможливо.

"Отримані дані підкреслюють проблему, що стоїть перед адміністрацією Байдена, яка прагне більш агресивно протистояти використанню американських технологій збройними силами Китаю", – констатують автори матеріалу.

Як Китай і Росія обходять західні санкції

Цього тижня Нідерландські журналісти опублікували велике розслідування, яке показує, як Росія закуповує мікрочіпи у виробників з Нідерландів, попри санкції. Завдяки Китаю, РФ може і далі вільно купувати мільйони чіпів, які потім використовуються у виробництві зброї.

Інше журналістське розслідування показало, що Росія як і раніше примудряється продавати свою нафту в Європу, попри введене нафтове ембарго. Лазівка полягає в тому, що санкції формально не забороняють вивозити з Росії нафту, видобуту в іншій країні, яка йде транзитом через РФ.

Нещодавно також стало відомо, що енергетична держкомпанія"Росатом", яка поки не перебуває під санкціями, причетна до постачання західних компонентів і технологій для російської військової промисловості

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