Північна Корея зробила російську мову обов'язковою в школах

А у Росії навчаються студенти з КНДР.

Північна Корея запровадила російську мову як обов'язковий предмет у школах, починаючи з 4-го класу. Про це повідомило Politico.

Видання процитувало російського міністра Олександра Козлова, який на засіданні міжурядової комісії між Росією та КНДР заявив, що наразі близько 600 осіб у Північній Кореї вивчають російську мову. А у Росії, за його словами, корейську мову вивчають 3000 школярів та 300 студентів університетів.

Також російський урядовець повідомив, що минулого року 96 громадян Північної Кореї були прийняті до російських університетів. У тому числі університету, який готує дипломатів. Ще 29 осіб цього року були зараховані на курси геології в Росії. Також готуються майбутні банкіри, енергетики та медики. Він також запевнює, що росіяни будують освітній центр у Північній Кореї, де викладатимуть російською.

Більше про відносини РФ та КНДР

Видання також нагадало, що зв'язки між Росією та Північною Кореєю посилюються після повномасштабної російської агресії в Україну у 2022 році.

"Північна Корея постачає Росії зброю та відправляє війська для бойових дій на передовій та розмінування Курської області. Також було помічено, що дві найпродуктивніші у світі пов'язані з державою кіберзлочинні групи - російська "Гамаредон" та північнокорейський колектив "Лазар" - обмінюються ресурсами", - йдеться у статті.

Окрім того, пожвавилися російські туристичні потоки в КНДР, оскільки російські авіакомпанії запустили прямі рейси до Пхеньяна.

Розширення військової співпраці

Як писав УНІАН, два диктаторських режими розширюють свою військову співпрацю. Поглиблення двосторонніх відносин обговорюється на рівні робочих груп двух країн.

Згідно із супутниковими знімками, росіяни активізували закупівлі зброї в Північній Кореї. Про це свідчать помічені російські контейнеревози у портах КНДР.

Деякі документи свідчать, що до 70 відсотків снарядів, які Росія використовує в Україні, були виготовлені в КНДР. Від початку повномасштабного вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року Пхеньян поставив Росії близько 6,5 мільйонів снарядів в обмін на російські військові технології для виробництва своєї зброї

