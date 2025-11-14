Іноземцям обіцяють платити близько 2,5 долари за годину роботи.

У цьому році Кремль хоче залучити до збирання "Шахедів" тисячі робітників з Північної Кореї. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідників, до кінця 2025 року РФ планує залучити близько 12 тисяч працівників з КНДР до роботи на підприємствах окремої економічної зони "Алабуга", що знаходиться у Татарстані.

Саме в "Алабузі", пояснюють у ГУР, виготовляють далекобійні дрони типу Shaded/Гєрань, якими російська армія завдає терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України.

За інформацією ГУР, наприкінці жовтня для обговорення деталей продажу робочих рук у Міністерстві закордонних справ РФ відбулась зустріч місцевих урядовців з представниками північнокорейської компанії Jihyang Technology Trade Company, яка відповідальна за пошук і підбір корейських працівників.

Встановлено, що залученій робочій силі Кремль обіцяє платити близько 2,5 долари за годину роботи, а зміна для працівників триватиме щонайменше 12 годин.

"Такі заходи свідчать про поглиблення стратегічної співпраці між двома диктатурами для продовження агресивної війни проти України", - наголошують у ГУР Міноборони.

Виробництво "Шахедів" в РФ - деталі

Нагадаємо, за даними заступника керівника Головного управління розвідки України Вадима Скібіцького, РФ планує у 2025 році збільшити виробництво ударних дронів-камікадзе – ворог хоче виготовити щонайменше 36 тисяч ударних безпілотників. Також представник ГУР додав, що Росія також виробляє й інші типи дронів, зокрема, "Гербери" тощо. Скібіцький також зазначив, що Росія нарощує виробництво безпілотних літальних апаратів й все це свідчить – агресор не збирається зупинятися на досягнутому рівні.

