Раніше повідомлялося про паузу у поставках через вичерпання запасів.

Росія, ймовірно, активізувала закупівлі зброї в КНДР. Про це свідчать супутникові знімки північнокорейських портів.

Так, видання NK Pro, посилаючись на знімки Planet Labs, повідомляє про прибуття до північнокорейських портів російських контейнеровозів Lady R та Angara. Раніше ці судна вже були помічені за перевезенням тисяч контейнерів з боєприпасами з КНДР до Росії.

Зазначається, що у жовтні контейнеровози здійснили два візити до порту міста Расон, розташованого неподалік від кордону з Росією. Ще три такі рейси було виконано в листопаді.

Українське видання "Мілітарний" повідомляє, що загалом за п’ять рейсів ці два судна потенційно могли перевезти 7075 контейнерів. Проте кількість може бути значно меншою в залежності від ваги вантажу.

За даними аналітиків Open Source Centre, протягом 2023–2024 років російські контейнеровози Angara, Lady R, Maria та Maia-1 зробили 64 рейси між портами Північної Кореї та Росії. За цей час вони перевезли щонайменше 15 809 контейнерів із боєприпасами та зброєю. За оцінками фахівців, загалом йдеться приблизно про 4,2-5,8 мільйона артилерійських боєприпасів.

Поставки зброї в Росію з КНДР

Як писав УНІАН, згідно з підрахунками аналітиків, до 70% артилерійських боєприпасів, які Росія використала у війні проти України, були північнокорейського походження.

За даними української військової розвідки, за весь час КНДР поставила росіянам близько 6,5 мільйона артилерійських снарядів. Але через вичерпання складських запасів вже цього року обсяги поставок скоротилися вдвічі, якщо порівнювати із попереднім роком. У вересні поставок навіть не було взагалі.

