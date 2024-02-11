Іран має найбільший арсенал далекобійних ракет на Близькому Сході – близько 3 тис. одиниць.

Війна в Україні дає можливість союзникам Росії випробувати свою зброю проти західних систем ППО, пише Forbes.

"Хоча Північна Корея часто випробовувала ядерні ракети, Україна дає їй унікальну можливість побачити, як вони справляються з реальною бойовою ситуацією", – пояснює видання.

Натомість Іран вже випробував свої ракети під час удару по сирійській північно-західній провінції Ідліб. То ж для них ці випробовування не стануть настільки ж корисними, як для Північної Кореї. Втім, на думку експертів, деяку вигоду від цього Іран усе ж таки може отримати.

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"Фарзін Надімі, аналітик із питань оборони та безпеки та науковий співробітник Вашингтонського інституту близькосхідної політики, вважає, що будь-яке майбутнє використання іранських СРБМ Росією "справді надасть цінні дані" про справжні можливості цих ракет, особливо проти протиповітряної оборони противника", – пише Forbes.

Крім того, видання зазначає, що РФ вважати іранські ракети набагато ціннішими за північнокорейські. Адже вони можуть бути більш точними. Крім того, на думку Надімі, ці ракети може бути легше підготувати та запустити.

Іран і Росія, безумовно, обмінюватимуться даними та інформацією про те, як боротися з протиракетною обороною західного виробництва. Цей обмін буде взаємним, Ірану також доведеться багато чого повчитися з цього досвіду. Росія буде досить інтуїтивно розуміти, як використовувати цю зброю способами, які також можуть бути новими для іранців", — сказав Надімі.

Ракети для РФ: що відомо

У листопаді минулого року стало відомо, що КНДР передала Росії балістичні ракети. Йдеться про північно-корейський аналог "Точки-У", або Р-17.

Вже на новорічні свята, РФ завдала масованого удару по Україні, зокрема і з використанням північнокорейських ракет. Тоді ж AP повідомляли, що Москва може придбати балістичні ракети ближнього радіусу дії у Ірану.

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