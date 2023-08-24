Пхеньян обіцяє здійснити третю спробу запуску в жовтні.

Північна Корея визнала провал вже другої спроби запустити супутник-шпигун на навколоземну орбіту. Як повідомляє державна інформагенція ЦТАК, Пхеньян має намір здійснити чергову спробу в жовтні.

"Ракета-носій нового типу "Чхолліма-1" нормально полетіла на першому та другому ступенях, але на третьому ступені зазнала невдачі через помилку в системі надзвичайного вибуху (ймовірно, йдеться про систему самоліквідації – УНІАН). Державне управління КНДР із освоєння космосу заявило, що з'ясовуватиме за короткий термін причину ненормальної дії системи надзвичайного вибуху. (...) Причина цієї аварії є невеликою [і полягає у недостатній] надійності системи ступінчастих двигунів", – йдеться у повідомленні.

Між тим, як повідомляє The Washington Times, невдалий запуск північно-корейского супутника спонукав сусідню Японію оголосити коротку тривогу і закликати мешканців південних районів країни евакуюватися в безпечні місця, оскільки ракета пролетіла над японським островом Окінава.

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Військові Південної Кореї заявили, що запуск ракети порушив резолюції Ради безпеки ООН, які забороняють будь-які запуски Північною Кореєю з використанням балістичних технологій. Головний секретар Кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно назвав північнокорейський запуск "загрозою миру та стабільності".

Едрієнн Уотсон, представник Ради національної безпеки Білого дому, заявила, що Сполучені Штати рішуче засуджують запуск, додавши, що він задіяв технології, безпосередньо пов’язані з програмою міжконтинентальних балістичних ракет Північної Кореї.

Експерти не вважають чимось дивним те, що Пхеньян визнав факт невдачі.

"Немає сенсу чи вигоди від заперечення або спроби приховати невдачу. У всякому разі, якщо заперечити це, Кім [Чен Ин] виглядатиме ще гірше", – сказав експерт консалтингової компанії LMI зі штату Вірджинія та колишній аналітик ЦРУ Су Кім.

Варто зазначити, що Збройні сили Південної Кореї знайшли частину уламків після першого запуску такого супутника в липні та заявили, що північнокорейський супутник недостатньо просунутий для проведення військової розвідки. Деякі цивільні експерти заявили, що розвідувальні супутники, раніше оприлюднені державними ЗМІ Північної Кореї, ймовірно, здатні виявляти лише великі цілі, такі як військові кораблі чи літаки.

Військова активність Північної Кореї

Днями КНДР провела випробування крилатих ракет на тлі військових навчань США та Південної Кореї. Кім Чен Ин спостерігав за випробуваннями з військового корабля.

Також УНІАН писав, що Кім Чен Ин став часто інспектувати ключові збройові заводи у країні, в тому числі ті, які виробляють снаряди для великокаліберних реактивних систем залпового вогню та двигуни для стратегічних крилатих ракет. Експерти зробили кілька припущень щодо цього.

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