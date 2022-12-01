Amazon та Україна підписали меморандум про співпрацю на наступний рік.

Amazon Web Services (AWS) та Україна підписали меморандум про співпрацю на 2023 рік, компанія надасть Україні 75 мільйонів доларів підтримки.

Як повідомив віце-прем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, на початку повномасштабної війни AWS одними з перших допомогли втримати цифрову інфраструктуру країни.

"Компанія надала сервіси на мільйони доларів для зберігання близько 100 державних реєстрів. Це дозволило працювати реєстрам навіть під час російських обстрілів та аварійних відключень електрики, а українцям - отримувати держпослуги онлайн", - зауважив Федоров.

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За його словами, Мінцифра продовжує співпрацю з Amazon у сфері хмарних технологій. "Дія" з перших днів повномасштабного вторгнення зберігає в AWS копію серверної системи застосунку та щодня створює резервні копії.

"Це робить "Дію" та цифрову державу в цілому більш стійкою, тому що хмарну інфраструктуру неможливо знищити ракетою", - відмітив міністр.

Також компанія допомагає навчити тисячі українців IT-спеціальностей. За місяць до програми доєдналися вже понад 11 тисяч українців, що зовсім скоро зможуть стати айтівцями.

Amazon та Україна

21 вересня американська компанія Amazon вирішила скасувати реферальну комісію для українських підприємців, які продають до Євросоюзу та Великобританії строком на 1 рік.

Після вторгнення Росії в Україну платформа хмарних обчислень Amazon Web Services допомогла українським міністерствам та приватним компаніям перенести понад десять петабайт (десять мільйонів гігабайт) даних на безпечні сервери.

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