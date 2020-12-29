В російському уряді нарешті визнали, що більшість так званих "надлишкових" смертей цього року пов'язані з коронавірусом.

Заступник голови уряду РФ Тетяна Голікова визнала, що більше 80% "надлишкових" смертей у 2020 році пов'язані з COVID-19. Це означає, що загальна кількість жертв коронавірусу в Росії втричі більша, ніж раніше повідомляла Москва.

Про це пише BBC, пояснюючи, що "надлишкові" смерті - це різниця між кількістю зареєстрованих смертей і середнім показником попередніх років за аналогічний період. Офіційно Москва стверджує, що 55,8 тисяч росіян померли від COVID-19. Але заступник прем'єр-міністра каже, що реальна ж кількість жертв хвороби з урахуванням "надлишкових" смертей - 186 тисяч.

Читайте такожУ Росії назвали терміни початку вакцинації, не чекаючи на закінчення клінічних випробуваньКраїни використовують різні методи, коли рахують жертв коронавірусу. Тож проводити міжнародні порівняння важко. Росію критикували за те, що вона вважає жертвами COVID-19 лише тих людей, чий посмертний розтин довів, що саме вірус був причиною смерті. Але це означає, що інші смерті, пов'язані з COVID-19, але без зазначення в документах, що коронавірус був причиною загибелі пацієнта, не будуть включені в статистику.

Нові цифри роблять Росію третьою країною в світі з найбільшою кількістю смертей від COVID-19. Перед нею лише США з 335 тисячами жертв хвороби і Бразилія (192 тисячі мертвих). Всього в Росії було зафіксовано більш ніж 3,1 мільйони випадків зараження.

Читайте такожCNN: Коронавірус приніс голод в ЄвропуЗаступник прем'єр-міністра РФ Тетяна Голікова сказала, що смертність впродовж 11 місяців 2020 року була на 13,8% вища, ніж торік. Це означає, що 186057 смертей в країні так чи інакше пов'язані з коронавірусом. При цьому Голікова наполягає, що російський уряд ніколи не приховував дані про смертність.

"Я хочу привернути увагу до факту, що 81% від зростання смертності за цей період був пов'язаний з COVID-19 або наслідками вірусу", - сказала вона.

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Переклад: Лесь Димань