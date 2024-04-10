Вісім країн Північної Європи та Балтії домовилися зібрати групу експертів, які допоможуть підтримати зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

Країни Північної Європи та Балтії підтримують посилення ролі НАТО в наданні допомоги Україні у війні з Росією, а також підтримують прагнення країни вступити до ЄС, заявив міністр закордонних справ Швеції Тобіас Більстрем на прес-конференції в середу, пише Reuters.

"Ми підтримуємо посилення ролі НАТО в наданні допомоги Україні у сфері безпеки та координації військової підтримки та обладнання", - заявив Біллстром після зустрічі міністрів закордонних справ Північних і Балтійських країн та інших офіційних осіб.

Він додав, що вісім країн Північної Європи та Балтії на своїй зустрічі на шведському острові Готланд домовилися зібрати групу експертів, які допоможуть підтримати зусилля України щодо вступу до Європейського Союзу.

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"Це дає можливість полегшити шлях України до членства в європейській родині", - сказав Біллстрем.

Вступ України до НАТО

Україна може вступити до НАТО тільки після закінчення війни, яку розв'язала Російська Федерація. Представник Держдепу Метью Міллер заявив, що "це процес, що просувається".

Коли у нього запитали, чи була дискусія з приводу графіка вступу України до НАТО, він відповів: "Нічого не змінилося з приводу схвалення графіка. Це все ще залежить від завершення війни".

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